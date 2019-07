Ferrari SF90 Stradale: la nuova hypercar-killer di Maranello | Video

La nuova Ferrari SF90 Stradale rappresenta il passaggio all’elettrico della casa automobilistica modenese. Anche se non abbiamo di fronte la prima supercar di Maranello con motore ibrido (l’onore è stato de LaFerrari), la SF90 Stradale è il primo modello di produzione a combinare 3 propulsori elettrici con un V8 biturbo e il primo ibrido plug-in (quindi ad usare una presa elettrica per ricaricarsi).

Top Gear ha avuto la possibilità di dare un’occhiata più da vicino a un esemplare dell’auto attualmente esposto in un concessionario londinese. Il powertrain è un V8 biturbo da 3.9 litri che sviluppa una potenza di 780 CV e 800 nm di coppia massima.

Ferrari SF90 Stradale: appena 2,5 secondi per raggiungere i 100 km/h

Uno dei motori elettrici è montato tra il V8 e il nuovo cambio automatico F1 a doppia frizione a 8 rapporti mentre gli altri due si trovano sull’asse anteriore. Solo la parte elettrica propone una potenza nominale di 220 CV. In totale, quindi, la nuova Ferrari SF90 Stradale sviluppa ben 1000 CV.

Visto che anteriormente ci sono due propulsori, si tratta di una supercar a trazione integrale. Oltre alla potenza, anche le prestazioni in scatto e accelerazione sono da hypercar. Infatti, la vettura impiega 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 340 km/h.

Il pacco batterie da 7.9 kWh permette alla vettura di Maranello di viaggiare completamente in elettrico per 25 km sfruttando esclusivamente i due motori frontali. Il cavallino rampante non ha rivelato ancora nessuna informazione sui prezzi ma possiamo immaginare una cifra superiore ai 500.000 euro.

Vi ricordiamo che l’anteprima mondiale della supercar è avvenuta il 29 maggio 2019 durante un grande evento tenutosi a Fiorano. In tale occasione è stato omaggiato anche Niki Lauda, ex pilota austriaco due volte campione del mondo di Formula 1 con Ferrari. Per maggiori informazioni sulla vettura, date un’occhiata al filmato allegato qui sotto.