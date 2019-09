Alfa Romeo Giulietta: a settembre in offerta con anticipo di 9.900 Euro e due anni senza rate

Alfa Romeo continua a vivere un periodo molto difficile, in particolare in Italia dove le vendite sono in costante calo come confermato anche dai risultati registrati nel primo semestre del 2019 e dal crollo di agosto. Tra i modelli in maggiore difficoltà per il marchio italiano c’è l’Alfa Romeo Giulietta. Il nuovo restyling presentato lo scorso mese di febbraio non ha aggiunto praticamente nulla ad un progetto che ha oramai raggiunto la parte finale della sua lunghissima carriera.

Per il mese di settembre, come annunciato in queste ore, Alfa Romeo prova il tutto per tutto per dare una spinta alle vendite dell’Alfa Romeo Giulietta. Grazie alla promozione “Rosso Alfa Days“, infatti, sino a fine mese sarà possibile acquistare la Giulietta con un anticipo di 9.900 Euro. Successivamente, sono previsti due anni senza alcuna rata mensile in cui il cliente potrà utilizzare, liberamente, la vettura.

Alla fine del secondo anno il cliente può decidere se tenere la Giulietta, pagando la seconda metà della vettura (9.203,88 Euro), cambiarla (con cosa lo scopriranno i clienti tra due anni) oppure restituirla senza versare un Euro in più. Nel caso si opti per l’acquisto, con il versamento della rata finale, la spesa complessiva per l’acquisto della segmento C sarà di 19.103,88 Euro.

Da notare, inoltre, che i prezzi indicati si riferiscono all’Alfa Romeo Giulietta in allestimento base e con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV. La promozione, inoltre, prevede un chilometraggio complessivo di 30 mila chilometri per i due anni ed un costo in caso di superamento pari a 0,05 €/km.

Alfa Romeo Giulietta: la dotazione della versione base

La Giulietta in versione base presenta una dotazione di serie abbastanza ridotta che include i cerchi in acciaio da 16 pollici, il volante multifunzione in tecnopelle con comandi radio e telefono al volante, il cruise control, il sistema Uconnect con Radio DAB, display 5″touch, supporto Bluetooth, Comandi Vocali, Mp3 con USB.Di serie troviamo anche il sedile lato guida con bracciolo e vano porta oggetti integrato e gli specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati

I clienti più esigenti potranno optare per le altre versioni della Giulietta (in questo caso però il prezzo salirà) come la Sport, la Super oppure la “nuova” serie speciale Sport Carbon Edition. Ricordiamo che in listino c’è anche la Giulietta Veloce con motore 2.0 turbo diesel da 170 CV che, attualmente, rappresenta la proposta top di gamma della segmento C per quanto riguarda il Model Year 2019.

Per maggiori dettagli in merito alla promozione Rosso Alfa Days e le offerte riservate all’Alfa Romeo Giulietta sino a fine settembre è possibile recarsi in concessionaria oppure consultare il sito ufficiale Alfa Romeo.