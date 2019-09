Maserati Levante GTS e Trofeo: disponibili i test drive a Udine

Maserati ha avviato i primi test drive a Udine dei suoi SUV più performanti della gamma Maserati Levante: GTS e Trofeo. I due veicoli più potenti della storia del Tridente dispongono di un motore V8 ad alte prestazioni, capace di fornire un’esperienza di guida davvero unica e appagante in diverse situazioni: su strada, in off-road e in condizioni difficoltose.

I primi clienti del Friuli Venezia Giulia avranno la possibilità di sedersi al volante dei due SUV con i piloti del Master Maserati in occasione della tappa friulana di presentazione delle nuove vetture presso il concessionario di Tavagnacco (Udine).

Maserati Levante: le versioni Trofeo e GTS possono essere provati presso lo showroom di Tavagnacco

Giorgio Sina, presidente del Gruppo Ferri, ha detto: “L’obiettivo è vendere 100 vetture dell’intera gamma Maserati in un anno”. Il calcolo è stato fatto prendendo in considerazione il bacino di clientela della regione. Da notare anche che l’apertura del nuovo showroom ha permesso di dare lavoro a 8-10 persone.

Il Maserati Levante GTS è stato presentato per la prima volta al Salone di New York 2018. Sotto il cofano è presente lo stesso motore della Quattroporte. Si tratta di un’unità V8 biturbo da 3.8 litri prodotta da Ferrari che eroga una potenza di 530 CV e 730 nm di coppia massima a 2500-5000 giri/min.

Grazie a questo powertrain, il SUV è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 292 km/h.

Durante lo stesso evento al salone newyorchese, il Tridente ha presentato anche il Maserati Levante Trofeo. Abbiamo di fronte la versione più potente del primo SUV della casa automobilistica modenese.

Sotto il cofano troviamo lo stesso motore del Levante GTS ma qui la potenza è stata portata a 580 CV e 730 nm. Grazie a questo upgrade, il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di ben 304 km/h.