Ram 1500 2020: ecco le novità introdotte con il nuovo model year

Per il model year 2020, Ram ha deciso di aggiungere nuove caratteristiche e funzionalità al già apprezzatissimo Ram 1500. In questo modo, il popolare pick-up di medie dimensioni propone ai clienti americani qualcosa in più rispetto ai concorrenti.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Gli acquirenti desiderano un pick-up dal bel design e con funzionalità facili da utilizzare. Spesso ci dicono che i loro pick-up Ram sono un’estensione della loro personalità e vogliono distinguersi dalla massa”. Il dirigente continua dicendo: “Dal fascino del modello off-road Ram 1500 Rebel, all’elegante versione Night Edition o alla maggiore usabilità e potenza delle versioni HD, i pick-up Ram offrono caratteristiche e durata che stanno conquistando sempre più acquirenti”.

Nuovo Ram 1500: scopriamo gli aggiornamenti adottati dal brand di FCA

Il Ram 1500 2020 stabilisce un nuovo punto di riferimento per durata, tecnologia, efficienza e lusso grazie a delle caratteristiche mai proposte prima su un pick-up. Con l’aggiunta del nuovissimo motore EcoDiesel V6 da 3 litri di terza generazione, abbiamo di fronte il pick-up diesel di mezza tonnellata più potente d’America. Questo propulsore propone 650 nm di coppia massima che consentono al veicolo di trainare fino a 5697 kg.

I Ram 2500 e 3500 HD 2020 sono i leader del segmento heavy duty grazie a maneggevolezza, tecnologia e innovazione. A tutto questo si aggiunge il propulsore Cummins turbodiesel I-6 il quale offre una coppia massima pari a ben 1356 nm.

Il pacchetto Night Edition (disponibile solo sugli allestimenti Big Horn e Laramie) per il nuovo Ram 1500 aggiunge un design monocromatico arricchito da griglia, cornici degli altoparlanti, terminali di scarico, badge e cerchi neri. Da precisare che questi ultimi sono da 20” sulla versione Big Horn e da 22” su quella Laramie.

Oltre a questo il Ram 1500 Night Edition 2020 mette a disposizione fari e luci con cornici scure. Anche il Ram 1500 Rebel è disponibile nella versione Black grazie al pacchetto Appearance Group che aggiunge vernice Black Crystal Pearl Coat, cerchi da 18”, spoiler anteriore, piastra paramotore, ganci traino e scarico neri. Di serie, abbiamo cornici dei proiettori a LED e interni total black. Come optional, invece, è possibile optare per un abitacolo in nero/rosso rubino.

Il nuovo pacchetto Rebel Safety Group aggiunge tanta sicurezza nel nuovo veicolo come cruise control adattivo, Lane Departure Warning-Plus e fari abbaglianti con attivazione automatica.

Altre caratteristiche aggiunte dalla casa automobilistica americana al Ram 1500 2020 includono il pacchetto Comfort ora disponibile di serie con portellone posteriore con apertura automatica, ricarica wireless per smartphone, sedili posteriori riscaldati, monitoraggio dei punti ciechi ora disponibile anche sull’allestimento Tradesman, cerchi bicolore da 22” ora disponibili anche per la versione Longhorn e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda la gamma heavy duty, abbiamo i sistemi Lane Keep Assist, Adaptive Steering, monitoraggio dei punti ciechi e della pressione dei pneumatici ora disponibili su tutti gli allestimenti, sistema di telecamere ausiliare e vari colori disponibili per la carrozzeria.