Charles Leclerc: “Passo positivo, occhio però alle Mercedes”

“Ebbene – ha proseguito Charles Leclerc -, sull’asciutto siamo in condizione di farla in pieno, nonostante la compressione e altri aspetti la rendano particolarmente impegnativa per il fisico, specie nei primi giri. Passaggio dopo passaggio il collo s’adatta, il tuo cervello la assimila e diventa una curva come le altre, da sfruttare in pieno in funzione del resto del giro, ma resta una sequenza unica”.

È fondamentale commettere il minor numero di errori: “Non è il solo che si trova a Spa-Francorchamps, e proprio per questo è importantissimo non sbagliare nulla nei punti chiave per massimizzare la prestazione al primo tentativo in qualifica. Anche perché il giro è particolarmente lungo e doverne abortire uno rischia di farti saltare i calcoli di tempo che hai pianificato”.

Monza, il Tempio della Velocità

Fra una settimana l’Autodromo di Monza, darà il bentornato. Davanti a una cornice tutta rossa il primo hurrà in Ferrari assumerebbe un sapore ancora più dolce. Ma Charles Leclerc ama poco fantasticare, focalizzato sul presente: “Non ci ho pensato, non me la sono immaginata”. Qualcosa però lo scioglie: la calorosa accoglienza riservatagli una stagione fa. “L’unica cosa che mi è venuta in mente è il sostegno che ho sentito a Monza l’anno scorso quando ho corso con l’Alfa Romeo, per cui non posso immaginare quale sarà il supporto che riceverò quest’anno con la Ferrari. Sarà sicuramente qualcosa di molto speciale e spero che si possa conquistare un grande risultato per tutti i tifosi del Cavallino”.