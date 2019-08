Chrysler Pacifica e Dodge Durango SRT nominate Best Family Cars for 2019

Fiat Chrysler Automobiles è riuscita a portarsi a casa due importanti premi in occasione dei Best Family Car for 2019 (Le migliori auto per le famiglie del 2019) di Digital Trends grazie alle sue Chrysler Pacifica e Dodge Durango SRT.

In particolare, la prima è stata eletta Best Car for Large Families (Migliore auto per le grandi famiglie) mentre la seconda Best Performance Family Car (Migliore auto performante per le famiglie), prendendo in considerazione praticità, tecnologia e piacere di guida.

Chrysler Pacifica e Dodge Durango SRT: FCA si porta a casa due importanti premi

Digital Trends, ha dichiarato: “Il Pacifica dimostra che i minivan sono ancora l’opzione migliore per gli acquirenti che hanno bisogno di trasportare molte persone ed oggetti. Il Dodge Durango SRT dimostra che le auto di famiglia possono essere anche divertenti e veloci. A parte la sua straordinaria potenza Hemi, il Durango SRT è adatto perfettamente per le famiglie”.

Il team di Digital Trends testa i veicoli attraverso un processo di controllo completo. Nello specifico, i tester esaminano la qualità degli esterni e degli interni e li giudicano in base alla loro competenza ed esperienza prendendo in considerazione la categoria di appartenenza del veicolo e la fascia di prezzo.

Inoltre, sia le funzioni di sicurezza che il sistema di intrattenimento vengono accuratamente testati per scoprirne l’effettiva utilità. Il team di test di Digital Trends trascorre molto tempo al volante dei veicoli, guidandoli su autostrade, strade secondarie, off-road e su pista, ove è necessario.

Grazie a funzionalità, versatilità, tecnologia e stile moderno, i Chrysler Pacifica e Pacifica Hybrid hanno reinventato il segmento minivan. Riprogettato da zero usando una piattaforma completamente nuova, l’ultima generazione dell’auto mette a disposizione motori a benzina e ibridi. Il Chrysler Pacifica Hybrid porta il minivan un passo in avanti grazie al suo propulsore innovativo e avanzato.

Con la sua combinazione di utilità senza compromessi, tecnologia avanzata, spazio, esperienza di guida ai vertici della categoria, sicurezza e stile aggressivo, il Dodge Durango può essere considerato la Charger dei SUV.