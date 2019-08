Jeep Wrangler: ecco l’esemplare personalizzato da Bestop per Michael Ray

Le case automobilistiche e i produttori di accessori si affidano alle celebrità per promuovere i loro prodotti. Bestop, produttore di parti Jeep, ha messo insieme questa speciale Jeep Wrangler personalizzata per la star della musica country Michael Ray.

Quest’ultimo è proprietario e appassionato di veicoli del marchio americano e conosceva già Bestop per le sue particolari personalizzazioni. In merito a ciò, l’artista ha detto: “Adoro guidare la mia Jeep: c’è una libertà e un mix creativo tra l’aria fresca e la musica riprodotta”.

Jeep Wrangler: la star della musica country alla guida della sua Jeep rinata

Michael Ray ha continuato dicendo: “Quando Bestop è venuto da me e mi ha chiesto di collaborare insieme, ho immediatamente immaginato la prima volta che ho suonato la demo di ‘One That Got Away’ e quella sensazione di eccitazione, sapendo cosa c’era potenzialmente all’orizzonte. Bestop Premium Accessories Group ha completamente riconfigurato il mio JK, trasformandolo in un nuovo veicolo. Sono gli unici in grado di fornire un tetto morbido che non solo è fantastico ma protegge anche meglio di un hard top. È il meglio dei due mondi”.

L’artista ha detto, poi: “Per me è stato un punto di svolta e ora non vedo l’ora di tornare a casa per girare, ascoltando il mio prossimo album”. Alla particolare Jeep Wrangler, il tuner ha aggiunto delle luci Baja Designs LP6 di fascia premium. PRP, invece, ha implementato dei copri sedili personalizzati con il logo Michael Ray ricamato.

L’esemplare in possesso di Ray è l’allestimento Sport. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica americana, è il 4×4 pensato per chi è pronto a tutto nella ricerca dell’avanguardia. Fra le caratteristiche proposte abbiamo il sistema 4×4 Selec-Trac, il sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici e degli interni lavabili.

In Italia, la Jeep Wrangler Sport viene proposta con un motore a 4 cilindri in linea turbo da 2 e 2.2 litri con potenza di 272/200 CV e 400/450 nm di coppia massima, rispettivamente. In entrambi i casi, abbiamo un cambio automatico a 8 velocità.