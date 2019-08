Fiat-Chrysler cerca oltre 60 posizioni in Italia: posizioni aperte, candidature

Fiat-Chrysler ricerca oltre 60 nuovo personale per assunzioni e stage in Italia. Qui sotto riportate le selezioni in corso e come candidarsi agli annunci.

Fiat-Chrysler offerte di lavoro

Con cadenza periodica, il gruppo automotive cerca nuove risorse umane da inserire nel proprio organico presso le varie società che ne fanno parte. Le offerte di lavoro Fiat sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera e per giovani senza esperienza, sono perlopiù disponibili opportunità di stage.

Generalmente le assunzioni Fiat, come quelle del Gruppo FCA, vengono effettuate nelle seguenti aree:

Fiat-Chrysler: lavora con noi e come candidarsi

Attualmente non è disponibile una sezione Fiat “Lavora con noi” sul sito web aziendale, la raccolta delle candidature viene effettuata attraverso il portale web riservato al recruiting del Gruppo Fiat-Chrysler. Lo stesso viene costantemente aggiornato con le offerte di lavoro disponibili, alle quali è possibile rispondere online, compilando l’apposito modulo telematico. In qualsiasi momento è possibile anche inviare un’autocandidatura, inserendo il curriculum vitae nel data base aziendale, in vista di prossime selezioni di personale. noltre, le ricerche in corso vengono segnalate anche attraverso la pagina Fiat Chrysler Automobiles presente sul social network professionale LinkedIn e i candidati registrati a quest’ultimo possono utilizzare il proprio profilo per rispondere direttamente dallo stesso.

Gli interessati alle future assunzioni Fiat e alle opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo Fiat-Chrysler. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

Posizioni aperte

Ecco un excursus completo delle figure ricercate in questo periodo:

Marketing

Media Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Finance

Reporting Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Planning & Reporting Senior Specialis, Modena (Emilia-Romagna)

Accountant Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Research and Development

Vehicle Safety Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Vehicle Safety Performance Engineer, Modena (Emilia-Romagna)

Steering Component Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Electronic Architecture Integration, Modena (Emilia-Romagna)

Exterior Style Feasibility – Team Leader, Modena (Emilia-Romagna)

Perfomance Engineer – Vehicle Dynamics, Modena (Emilia-Romagna)

Vehicle Concept Team Leader, Modena (Emilia-Romagna)

Vehicle Connectivity Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Test Plan Manager – Electric & Electronics, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – PASD & Energy, Modena (Emilia-Romagna)

Instrument Cluster (DICH) Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Wiring Harness Components, Modena (Emilia-Romagna)

Functional Quality Responsible (FQR), Modena (Emilia-Romagna)

Test Team Leader – ADAS, Modena (Emilia-Romagna)

Design Responsible – Body / Closures, Modena (Emilia-Romagna)

System Engineer – Electronic Architecture Integration, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – ADAS, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – Upperbody design Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – Door handles & levers Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – Door modules & power lifters Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – Liftgates & power trunks Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – Door latches Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – External rear-view mirrors Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body unit – Door seals & plastic components Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

CAD Designer – Airbag Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Vehicle Cyber Security Expert, Modena (Emilia-Romagna)

Design Integrity Responsible (DIR), Modena (Emilia-Romagna)

Interiors – Seat Trim Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Interiors – Seat Product and Component Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body Unit – Trims Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Interiors – Ambient Light Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Interiors / HVAC, Modena (Emilia-Romagna)

ADAS Specialist – Vehicle Integration & Validation, Modena (Emilia-Romagna)

Body Unit – Lighting Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body Unit – Bumpers Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Interiors – Airbag Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Functional Safety Engineer – Vehicle Controls, Modena (Emilia-Romagna)

Body Unit – Electromechanics Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Body Unit – Tolerances Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

ADAS Performance Engineer, Modena (Emilia-Romagna)

Automotive Benchmarking Engineer, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Body / Closures, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Body / Exterior Trims, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Interiors, Modena (Emilia-Romagna)

Design Leader – Interiors, Modena (Emilia-Romagna)

Mechatronic Components – Engineering Designer, Modena (Emilia-Romagna)

Body Project Responsible, Modena (Emilia-Romagna)

Failure Analysis Search Team (FAST) Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Project Chief – Audio & Telematics, Modena (Emilia-Romagna)

Spontaneous apply, Modena (Emilia-Romagna)

Aftersales

E-commerce Coordinator, Modena (Emilia-Romagna)

Cattolica – Career Day 2019 – Jobmetoo, Modena (Emilia-Romagna)

Warranty & Service Assessment Coordinator, Modena (Emilia-Romagna)

Technical Training specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Parts Model Owner, Modena (Emilia-Romagna)

Sales

Product Configurator and Price list Specialist (Internship), Modena (Emilia-Romagna)

R & D – Powertrain

Assistant Chief Engineer – Electrified Propulsion, Modena (Emilia-Romagna)

Vehicle and Powertrain Automotive Engineer, Modena (Emilia-Romagna)

Manufacturing

Facility Specialist, Modena (Emilia-Romagna)

Engineering

Software Engineer (Bari, Puglia)

I requisiti

Media Specialist: i candidati dovranno Supervisionare la manutenzione del budget; Gestire lo sviluppo di creatività, risorse, contenuti; Costruire, sviluppare ed eseguire campagne programmatiche; Coordinare le principali parti interessate; Supportare i mercati per la localizzazione dei contenuti e l’impostazione della campagna etc.

Requisiti: Ottima conoscenza scritta e parlata di inglese e italiano; Ottima conoscenza delle operazioni pubblicitarie e della tecnologia; Abilità comunicative; Competenze organizzative; Capacità di lavorare in gruppo.

E-Commerce Coordinator: i candidati dovranno Monitorare l’attività quotidiana sul sito e le sue prestazioni complessive per raggiungere gli obiettivi; Gestire lo sviluppo del sito e gli aggiornamenti per il lato e-commerce dell’azienda; collaborare con i colleghi per raccogliere i contenuti necessari da utilizzare per ciascun prodotto o offerta di servizio; Gestire l’intero stock dedicato al commercio elettronico etc.

Requisiti: Laurea specialistica in Economia/Marketing; Conoscenza dell’inglese; 5 anni di esperienze nel settore; Conoscenza MS Office; Abilità comunicative; Flessibilità; Motivazione e interesse per l’ecosistema digitale.

Responsabile delle qualità delle funzioni: i candidati dovranno Fornire e aggiornare le pratiche di progettazione; Coordinare la diagnosi e l’identificazione delle azioni correttive; Organizzare e gestire incontri specifici con i dipartimenti coinvolti nella modifica; Supportare parti e servizi per la valutazione dell’uso di componenti alternativi etc.

Requisiti: Laurea in ingegneria; Inglese fluente; Ottima conoscenza di Microsoft Office; Capacità di risoluzione dei problemi; Disponibilità a viaggi di lavoro in Italia o all’estero.

Responsabile del piano di test Elettrico ed Elettronico: i candidati dovranno Gestire, monitorare e aggiornare il piano di test di convalida durante lo sviluppo del veicolo e la fase di manutenzione di tutte le centraline e componenti; Collaborare con il team di ingegneri per garantire il rispetto dell’esecuzione del cronometraggio per ogni test; Supportare la definizione di attività del pacchetto di lavoro e budget per diverse applicazioni etc.

Requisiti: Laurea triennale in ingegneria elettrica, ingegneria informatica, informatica o relativo campo di studio; Esperienza di almeno 2-4 anni nel settore automobilistico; Conoscenza dell’inglese; Capacità di supportare e consultare i gruppi di lavoro.