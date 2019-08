Jeep Renegade e Compass Night Eagle arrivano nel Regno Unito

Jeep ha deciso di annunciare l’edizione speciale Night Eagle di Jeep Renegade e Compass nel Regno Unito, portando con loro degli inserti neri.

Il nuovo Renegade Night Eagle parte da 23.445 sterline (circa 25.899 euro) e dispone di cerchi in lega da 18” e una cornice della griglia in nero lucido, badge Jeep esterno sempre in nero lucido e vetri privacy mentre all’interno abbiamo degli inserti neri su volante, altoparlanti e pomello del cambio.

Jeep Renegade e Compass: l’edizione Night Eagle arriva anche nel mercato inglese

Il nuovo Jeep Renegade Night Eagle si basa sulla versione Longitude quindi abbiamo, di serie, sistema di infotainment UConnect Nav con display touch da 8.4 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay, climatizzatore bi-zona e cruise control adattivo. I clienti possono scegliere tra 5 diverse colorazioni esterne (comprese quelle metallizzate) senza alcun costo aggiuntivo.

Le motorizzazioni disponibili includono due a benzina e un diesel. Il propulsore benzina 1.0 da 117 CV di base e il diesel da 1.6 litri da 117 CV vengono abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti mentre quella top a benzina da 1.3 litri da 147 CV è accoppiato a una trasmissione a doppia frizione a 6 marce.

La Jeep Compass Night Eagle parte da 27.230 sterline (circa 30.080 euro) e ottiene un trattamento simile a quello del Renegade. Quindi, troviamo griglia, cornice di fendinebbia e finestrini e cerchi in lega da 18” in nero lucido per l’esterno. L’interno, invece, è composto da sedili in pelle/tessuto, cornici in nero lucido e sistema di infotainment UConnect Nav da 8.4 pollici.

Gli acquirenti inglesi possono scegliere una versione con motore benzina a 4 cilindri da 1.4 litri con potenza di 138 CV e una con propulsore diesel da 1.6 litri da 117 CV. Entrambe dispongono di trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti. Disponibile, infine, una variante diesel da 2 litri con potenza di 138 CV dotata di trazione integrale.