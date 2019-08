La Ferrari 365 GTB / 4 Daytona appartenuta a Elton John è stata messa all’asta

Una Ferrari 365 GTB / 4 Daytona del 1972, uno dei 158 esempi di guida a destra consegnati nel Regno Unito appartenuto a Sir Elton John dal 1973 al 1975 verrà messo all’asta. Il modello è rifinito nella desiderabile vernice Rosso Chiaro su un interno in pelle nera VM8500 Connolly Vaumol, che è stato rifilato nel 2017. Il gran tourer italiano V12 viene fornito con un ampio fascicolo storico, compresi i fogli di costruzione della fabbrica, i moduli d’ordine, ogni servizio ricevuto da Ferrari, nonché ogni certificato MOT per confermare le 82.000 miglia indicate.

“Sir Elton John ha notoriamente una lunga affinità con la Ferrari, avendo posseduto diversi modelli di gamma superiore V12 che includevano 365 BB, Testarossa e 512 TR nel corso degli anni”, ha affermato Arwel Richards, specialista di auto d’epoca di Silverstone Auctions. “Si ritiene che questa Daytona sia stata la sua prima Ferrari, acquistata all’età di 26 anni nel 1973 e conservata fino al 1975, parcheggiata accanto alla sua Ferrari 365 Berlinetta Boxer del 1974”.

Dopo il famoso musicista, questa Ferrari 365 GTB / 4 Daytona era stata di proprietà dei membri del Ferrari Owners Club, con uno di loro che l’ha conservata per 16 anni. È stata poi venduta tramite Silverstone Auctions nel 2017 ed è ora offerta all’asta al Dallas Burston Polo Club il 21 settembre.