Jeep Compass 2020 arriva in Brasile con nuovi equipaggiamenti di serie

La nuova Jeep Compass è giunta ufficialmente anche in Brasile, arrivando con nuovi equipaggiamenti inclusi di serie. Assieme all’ufficializzazione, la casa automobilistica americana festeggia anche i 150.000 esemplari prodotti presso la stabilimento di Goiana (Pernambuco) a partire dalla seconda metà del 2016.

La versione Sport entry-level, con motore benzina da 2 litri, ora parte da 116.990 R$ e porta con sé sensori pioggia, fari automatici e pulsante di accensione. L’allestimento Longitude, sia in versione benzina che diesel, dispone di specchietto retrovisore interno elettrocromatico, fari automatici e sensori pioggia. Come nuova opzione abbiamo il sistema di assistenza al parcheggio Park Assist.

Jeep Compass 2020: raggiunti i 150.000 esemplari prodotti nella fabbrica brasiliana

Per le varianti Limited e Trailhawk, il sedile del guidatore ora può essere regolato elettricamente in 8 posizioni diverse. Infine, per l’allestimento top di gamma Série S, il tetto apribile è ora di serie. Da precisare che le versioni Sport, Longitude e Limited a benzina dispongono di un cambio automatico a 6 rapporti mentre Longitude, Limited, Trailhawk e Série S diesel sono dotati di una trasmissione automatica a 9 rapporti (oltre alla trazione integrale).

La Jeep Compass è stato il SUV più venduto in Brasile nel 2017 e nel 2018, prima che arrivasse il Renegade (diventato quest’ultimo il più venduto nel 2019). Nonostante ciò, il marchio americano di Fiat Chrysler Automobiles è riuscito ad immatricolare 34.200 esemplari a luglio di quest’anno, registrando un aumento del 2% rispetto allo stesso mese del 2018.

Di seguito, trovate i prezzi nel dettaglio della Jeep Compass 2020 dedicati al mercato brasiliano: