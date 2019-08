Auto elettriche e ibride: ecco le agevolazioni previste a Genova

Il comune di Genova ha annunciato nelle scorse ore quelle che sono le agevolazioni e le esenzioni previste per le auto elettriche e ibride. Il comune ora permette di accedere gratuitamente alle aree ZTL (presenti in diverse zone delle città) a condizione di avere un veicolo completamente elettrico.

Basta semplicemente richiedere il contrassegno per l’accesso gratuito nelle zone a traffico limitato e registrare la targa nell’apposito registro. Il contrassegno (valido per un anno) permette ai possessori di auto elettriche di accedere a tutte le ZTL presenti a Genova senza alcun problema.

Auto elettriche e ibride: prevista esenzione del pagamento del bollo per i primi 5 anni

Per chiedere il permesso basta semplicemente rivolgersi a Genova Parcheggi Spa sfruttando il sito ufficiale. Dopo aver scaricato e compilato gli appositi documenti, bisognerà presentarli agli uffici della società presenti in Viale Brigate Partigiane, n°1. Da precisare che l’accesso alle ZTL non è valido per le vetture mild-hybrid e ibride plug-in.

Sempre parlando delle agevolazioni, il comune di Genova rilascia un pass annuale che consente la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento presenti in città, ad esclusione di quelli in Zona P. Per poter ottenere il pass, bisogna presentare una copia del documento di identità personale e dei documenti della vettura in questione presso gli uffici di Genova Parcheggi Spa. In questo caso, anche le vetture ibride possono richiedere il pass per il parcheggio annuale gratuito.

Un altro vantaggio annunciato da Genova riguarda l’esenzione del pagamento del bollo per 5 anni dalla data di immatricolazione se si acquista un’auto full electric a Genova o in Liguria. Se ciò non bastasse, una volta scaduti i 5 anni, la tassa auto costerà un quarto di quella prevista per i veicoli con motore termico.

Un simile discorso si applica alle vetture ibride. Per tutte le auto acquistate dal 2016 in poi viene applicata l’esenzione del pagamento del bollo per i primi 5 anni. Allo scadere, il pagamento avverà completamente. Per maggiori informazioni sulle agevolazioni e sulle esenzioni, vi consigliamo di controllare il sito Web di Genova Parcheggi Spa.