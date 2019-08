Lancia 037 Stradale: uno speciale esemplare andrà all’asta a Monterey

Assieme alla Ferrari 250 GTO Replica, durante la Monterey Car Week 2019 (15-17 agosto), verrà messa all’asta da RM Sotheby’s anche una Lancia 037 Stradale con appena 6600 km percorsi che attualmente ha un valore commerciale che si aggira attorno ai 475-600.000 dollari.

L’esemplare in questione sarebbe il n°57 dei 217 prodotti e risale al 1984. Il primo proprietario fu Giancarlo Gianetti, uno dei personaggi più importanti nel progetto 037 che portò lo storico marchio italiano a vincere il mondiale rally nel 1983.

Lancia 037 Stradale: RM Sotheby’s metterà all’asta l’esemplare n°57

Attraverso la collaborazione con Abarth nel 1975, lui e la sua azienda L.M. Gianetti produssero varie componenti importanti che utilizzarono nella stessa Lancia 037, nella Delta S4 e nella Delta Gruppo A.

La Lancia 037 Stradale, che verrà proposta all’asta a Monterey, è un esemplare davvero speciale in quanto dispone di diversi aggiornamenti che la rendono una delle migliori 037 presenti in questo momento sulla piazza.

I documenti forniti assieme alla vettura riportano che il 15 novembre 1984 questa vettura è stata trasformata seguendo le specifiche corsa. Queste prevedevano delle modifiche al motore. Infatti, l’originale 4 cilindri sovralimentato (tramite compressore volumetrico) è stato portato alla specifica EVO2, aumentandone la cilindrata da 1995 cc a 2111 cc.

Oltre a questo, al propulsore sono stati aggiunti degli specifici pistoni, bielle, volano e pulegge più leggeri, oltre ad alberi a camme da rally. Grazie a questi upgrade, la Lancia 037 Stradale, firmata da Giorgio Pianta – storico collaudatore e direttore tecnico del team rally di Lancia – è capace di sviluppare una potenza di 250 CV a 6800 giri/min rispetto ai 205 CV originali.

Purtroppo, non sappiamo nel dettaglio le prestazioni dell’auto ma possiamo dirvi che il modello originale era in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 220 km/h.

Con lo scopo di sopportare al meglio tutta questa potenza, sono stati attuati altri aggiornamenti: la frizione è stata rinforzata, le sospensioni e i freni migliorati e ora il motore viene raffreddato tramite un grosso radiatore EVO1 presente nella parte anteriore della vettura.

Grazie a tutti questi upgrade, il futuro acquirente avrà la possibilità di inserire nella sua collezione una vettura davvero speciale e importante a livello storico, a patto che ovviamente abbia una grossa cifra da spendere.