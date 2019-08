Ram 1500: Night Edition e Rebel Black Package

A parte l’arrivo della versione EcoDiesel, Ram Truck non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sull’enorme pick-up Ram 1500, che sarà commercializzato nel 2020. Mopar Insiders comunica adesso nuovi dettagli.

Ram 1500 Big Horn Night Edition

All’inizio di quest’anno, il portale statunitense, molto vicino alle vicende FCA, rivelò l’uscita di una nuova edizione, la Night Edition, per i modelli Big Horn e Laramie. Dunque, adesso fornisce maggiori specifiche. La Ram 1500 Big Horn Night Edition includerà: cerchi neri premium da 20”; pneumatici all-season 275/55 R20; badge esterno nero; fari neri e fanali posteriori oscurati; accenni interni neri; sedili in pelle nera.

I proiettori e le luci posteriori a LED saranno disponibili per una spesa aggiuntiva di 995 dollari (900 euro circa). La serie Big Horn potrà anche essere dotata del sistema di infotainment touchscreen Uconnect da 12” per 2.095 dollari (1.900 euro circa). La Night Edition richiede un pacchetto Big Horn di livello 2, offerto a 2.400 dollari (2.150 euro circa), per un risparmio pari a 1.895 dollari (1.700 euro circa).

Laramie Night Edition

Inoltre, la Night Edition potrà essere scelta con la 1500 Laramie. Comprenderà nel pacchetto: cerchi nero lucido in alluminio forgiato da 22”; pneumatici all-season 285/45 R22; badge esterno nero; cornici per proiettori nere; accenni interni neri; pedane laterali tubolari nere. La Laramie Night Edition costringerà l’acquirente a dotare il proprio veicolo del pacchetto Laramie di livello 2, che costa 3.395 dollari (3mila dollari circa).

Rebel Black Appearance

Ma le due versioni non sono l’unica aggiunta alla gamma Ram 1500 del 2020. Entrerà infatti in commercio la Ram 1500 Rebel Black Appearance, che includerà: paraurti anteriore nero con piastra antiscivolo nera; badge “RAM” sulla griglia nero; cerchi nero lucidi da 18”; tinta unica. Entrerà in commercio a 595 dollari in più (500 euro circa) della Rebel. Secondo fonti vicine, il prezzo della Ram aumenterà nel mercato USA il prossimo settembre.