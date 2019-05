Nuovo Ram 1500 conquista il premio Official Winter Truck of New England di NEMPA

Il nuovo Ram 1500 ha ricevuto nelle scorse ore l’ennesimo premio grazie alle sue potenzialità: Official Winter Truck of New England da New England Motor Press Association (NEMPA). Tale riconoscimento si aggiunge ai tantissimi altri conquistati dal pick-up in America.

John Paul, presidente della New England Motor Press Association, ha detto che “il Ram 1500 2019 corre come un’auto, funziona come un camion e mostra all’inverno chi è il capo”.

Ram 1500 2019: il pick-up conquista un nuovo importante premio

Gli oltre 50 membri della NEMPA si sono riuniti per dare il proprio voto al veicolo invernale 2019 presso la sede di Middlesbrough, nel Massachusetts. Il nuovo Ram 1500 è stato scelto in base alla sua capacità di soddisfare le esigenze specifiche degli automobilisti durante l’inverno.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha dichiarato che il pick-up porta con sé una lunga lista di nuove tecnologie per aiutare i conducenti durante le condizioni climatiche più avverse come la frenata d’emergenza automatica e le mappe meteorologiche proiettate sul grande display touch da 12” del sistema UConnect.

Il premio Official Winter Truck of New England dato da NEMPA, continua Bigland, conferma il titolo di pick-up più premiato d’America al Ram 1500 2019 e inoltre dimostra gli sforzi fatti da FCA nel fornire il punto di riferimento del settore per durata, tecnologia, efficienza e lusso.