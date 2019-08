Ferrari 488 Pista: uno speciale esemplare in Azzurro Dino con strisce gialle

I programmi di personalizzazione come il Tailor Made di Ferrari permettono ai clienti di trasformare la loro supercar da sogno in un veicolo davvero particolare, applicando dei colori e/o dei materiali poco comuni.

Ad esempio, in questo articolo vi proponiamo un’insolita Ferrari 488 Pista. Si tratta di una delle vetture di Maranello più personalizzate degli ultimi mesi visti i tanti esemplari particolari che abbiamo potuto vedere nei vari articoli.

Ferrari 488 Pista: ecco un altro particolare esemplare personalizzato tramite il programma Tailor Made

Reep Midlands ha postato su Instagram una serie di foto che mostrano questo esemplare rivestito in Azzurro Dino. La tonalità di azzurro presente su questo bolide da 720 CV viene interrotta da strisce da corsa gialle sia spesse che sottili che corrono lungo il suo corpo.

A tutto questo si unisce i cerchi in lega in grigio scuro. All’interno dell’abitacolo di questa Ferrari 488 Pista pare ci sia lo stesso giallo delle strisce, più precisamente usato per le cinture di sicurezza.

Vi ricordiamo che la supercar è stata presentata al Salone di Ginevra del 2018 con sotto il cofano un motore V8 da 3.9 litri. Si tratta dello stesso F154 CB usato per la GTB ma la potenza è passata da 670 CV a 720 CV. Anche la coppia massima passa da 760 nm a 770 nm.

Grazie a questi numeri, la Ferrari 488 Pista è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima è pari a 340 km/h. Con l’obbiettivo di abbassare il peso, il cavallino rampante ha utilizzato la fibra di carbonio per cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20” (disponibili come optional).