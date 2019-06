Ferrari 488 Pista con inserti in fibra di carbonio rossa vi lascerà senza fiato

A volte vale la pena fare le cose diversamente e non seguire la massa. Ciò è proprio quello che ha fatto il proprietario di questa Ferrari 488 Pista davvero particolare e soprattutto bellissima.

Mentre la maggior parte delle supercar di Maranello sono dipinte in rosso o giallo, questa 488 Pista è rifinita in una sfumatura argentea lucente. Tuttavia, non è la vernice argentata che fa risaltare questa supercar.

Ferrari 488 Pista: forse l’unico esemplare con modifiche estetiche anche al vano motore

Coloro che acquistano una Ferrari 488 Pista hanno la possibilità di scegliere come modificare l’esterno per farla risaltare ancora di più. Il proprietario di questo modello ha deciso di abbinare l’argento con delle strisce da corsa bianche e rosse che corrono lungo l’intera carrozzeria, fino allo splitter anteriore e al decklid posteriore.

Oltre a questo, troviamo una serie di inserti in fibra di carbonio rossa presenti su paraurti anteriore e posteriore e minigonne laterali. Se ciò non bastasse, la fibra di carbonio rossa è presente anche nel cofano motore. Proprio tale particolare, rende questa Ferrari 488 Pista davvero esclusiva e diverse da tutte le altre.

Negli ultimi anni abbiamo visto come la fibra di carbonio colorata è diventata parecchio popolare fra i possessori di supercar e hypercar. Addirittura, alcune case automobilistiche (come Pagani, McLaren e Koenigsegg) danno la possibilità all’utente di colorare la fibra di carbonio per dare a questo materiale un tocco ancor più originale.

Ritornando alla Ferrari 488 Pista, vi ricordiamo che è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra 2019 con una potenza extra rispetto alla standard 488. In particolare, lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri sviluppa una potenza di 720 a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima. I 100 km/h vengono raggiunti in 2,85 secondi partendo da 0 mentre la velocità massima proposta supera i 340 km/h.