Dodge premia gli appassionati che vogliono più potenza

La potenza di Dodge // SRT è ora più raggiungibile che mai grazie a una nuova e innovativa promozione delle vendite in Usa chiamata “Dodge Power Dollars” che premia gli appassionati che bramano più potenza.

Le vendite di Dodge Challenger hanno raggiunto il massimo storico nel 2018. Charger è in corsa per guidare il segmento delle auto di grandi dimensioni negli Stati Uniti per tre anni consecutivi nel 2019 e Durango è in procinto di avere il miglior totale delle vendite dell’anno solare dal 2005. Tuttavia, Dodge // SRT non sta riposando. In effetti, esattamente il contrario. A partire dal 1 ° agosto, i clienti negli Stati Uniti che acquistano qualsiasi Challenger, Charger o Durango del 2019 riceveranno un’indennità in contanti di $ 10 per cavallo.

“Da quando ha riportato sul mercato il Charger e Challenger, Dodge ha messo 485 milioni di cavalli nelle mani dei suoi fedeli appassionati”, ha affermato Tim Kuniskis, Responsabile globale Alfa Romeo e Responsabile delle autovetture – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA – Nord America.“Dodge ha più potenza di chiunque altro e vogliamo condividerlo e dare a coloro che hanno sempre desiderato di più la possibilità di ottenere di più. L’obiettivo è crescere fino a mezzo miliardo di cavalli prima della fine dell’anno. Questo è ciò che crediamo che John e Horace Dodge vorrebbero che facessimo. “