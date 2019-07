Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: lo sfortunato esemplare di Car and Driver è in vendita

I veicoli usati come press car spesso finiscono nel mercato dell’usato. Quest’oggi vi parliamo, però, dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio testata a lungo termine da Car and Driver che sicuramente il concessionario non venderà facilmente.

Si tratta della stessa identica Giulia QV che ha trascorso 80 giorni in un’officina durante un test lungo 14 mesi nella flotta della famosa rivista di automotive. Questa cattiva esperienza ha portato Car and Driver ad avvisare i potenziali clienti di stare lontani da questa vettura.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: il modello usato per il test a lungo termine è in vendita nel Michigan

L’esemplare della berlina sportiva del Biscione è stato avvistato per la prima volta da un utente di Reddit e questo ha spinto il magazine a confermare che si tratta della stessa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio acquistata per la loro prova a lungo termine dopo aver confrontato i numeri VIN (Numero di identificazione del veicolo).

In particolare, la berlina testata da Car and Driver ha avuto diversi problemi riguardanti il controllo elettronico dell’acceleratore, il differenziale posteriore (la sostituzione ha richiesto un mese di attesa in officina), dei malfunzionamenti ai sensori di parcheggio e varie spie che non hanno funzionato più.

Oltre ai problemi rilevati, però, i tester della rivista hanno apprezzato l’auto di FCA per il suo motore favoloso, il cambio reattivo e il telaio. Adesso, la stessa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è in vendita sul sito LaFontaine al prezzo di 42.000 dollari con 69.739 km percorsi. Il venditore sostiene che l’esemplare ha un prezzo di listino di 57.900 dollari e che, con quest’offerta, il futuro acquirente potrà risparmiare 15.900 dollari.

Vi ricordiamo che la vettura nasconde sotto il cofano un motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari con potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima. Si tratta dello stesso propulsore presente sotto il cofano dello Stelvio Quadrifoglio.

Il powertrain può essere abbinato sia a un cambio automatico a 8 rapporti che a uno manuale a 6 velocità. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 307 km/h.