Nuovo Ram 1500 EcoDiesel diventerà il pick-up diesel più potente d’America

Il nuovo Ram 1500 è destinato a diventare il pick-up diesel di mezza tonnellata più potente d’America con i suoi 650 nm di coppia massima e il modello diesel leggero più efficiente con capacità di traino fino a 5700 kg circa. Anche il nuovissimo motore EcoDiesel V6 da 3 litri dovrebbe guidare il segmento per quanto riguarda il risparmio di carburante.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Il nuovo Ram 1500 EcoDiesel è il pick-up diesel da mezza tonnellata più potente d’America, segue la leadership di coppia Heavy Duty di Ram e raggiunge un risultato che nessun altro produttore propone, con un carico massimo di 480 lb-ft of torque in un motore da 3 litri. Il nuovissimo motore EcoDiesel e le nostre tecnologie powertrain mild-hybrid eTorque offrono la massima efficienza in termini di consumi per i nostri clienti che decidono di acquistare il Ram 1500”.

Ram 1500 EcoDiesel: la nuova generazione è destinata ad essere la più potente in America

Il Ram 1500 EcoDiesel 2020 sarà disponibile in tutti i modelli e configurazioni, inclusa la versione Rebel, e sarà messo in vendita in America nel corso del quarto trimestre del 2019 (luglio-agosto-settembre). I prezzi e i consumi di carburante, però, saranno annunciati qualche giorno prima dell’inizio delle vendite.

Da precisare che la versione con propulsore EcoDiesel da 3 litri (però di seconda generazione) verrà proposta anche per il Ram 1500 Classic 2019.

La terza generazione del propulsore di FCA propone coppia e potenza superiori rispetto a quella precedente, oltre ad offrire un eccellente risparmio di carburante e livelli minimi di rumore, vibrazioni e così via, in modo da soddisfare pienamente le esigenze dei proprietari del nuovo Ram 1500.

In questo pick-up, l’EcoDiesel V6 da 3 litri viene classificato come best-in-class da 480 lb-ft of torque a 1500 giri/min. Ciò si traduce in un aumento del 14% rispetto alla generazione precedente del motore (+400 giri/min). La potenza, invece, è aumentata dell’8% a 260 CV a 3600 giri/min.