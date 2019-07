Nuova Jeep Wrangler vince il premio Most Awarded Car of 2019

La nuova Jeep Wrangler è stata nominata Most Awarded Car of 2019 da Kelley Blue Book, riuscendo a battere le oltre 350 auto disponibili oggi sul mercato. Gli esperti del noto sito Web hanno deciso di analizzare nel dettaglio tutti i veicoli e marchi che hanno ottenuto più riconoscimenti quest’anno.

Matt DeLorenzo, senior managing editor di Kelley Blue Book, ha detto: “Gli esperti ed editor di Kelley Blue Book guidano e provano ogni anno tutte le nuove vetture presenti su strada, quindi abbiamo una grande conoscenza alle spalle che giustifica i nostri premi e riconoscimenti editoriali, mentre i nostri analisti valutano enormi quantità di dati per aiutare a determinare quali veicoli meritano i premi. L’auto più premiata di Kelley Blue Book per il 2019 è la Jeep Wrangler, un’icona del settore recentemente ridisegnata e la preferita perenne che eccelle in molte categorie”.

Jeep Wrangler: gli editori di Kelley Blue Book premiano la nuova generazione

I principali premi assegnati ogni anno da Kelley Blue Book sono i seguenti: Best Buy Awards, Best Auto Tech Awards, Best Resale Value Awards, 5-Year Cost to Own Awards e Brand Image Awards. Oltre a ciò, quest’anno sono state create alcune classifiche dalla redazione fra cui 10 Coolest Cars Under $20,000, Best Family Cars e 10 Best SUVs Under $30,000.

Jim Morrison, responsabile di Jeep Nord America, ha dichiarato: “Offrendo una combinazione ineguagliabile di funzionalità top 4×4, una maggiore efficienza dei consumi grazie a diverse opzioni di trasmissione, incluso il nostro nuovo ibrido da 2.0 litri con tecnologia eTorque, più comfort di guida, più comfort interno e progressi in sicurezza e tecnologia, la nuova generazione del nostro Jeep Wrangler è un SUV unico nel suo genere che i consumatori di tutto il mondo vogliono possedere”.

Egli continua dicendo: “Siamo entusiasti del fatto che gli editori di Kelley Blue Book abbiano riconosciuto la Jeep Wrangler come Auto più premiata del 2019, oltre ad essere in precedenza nella classifica KBB.com dei 10 migliori SUV sotto i $30.000 e vincitore del Best Resale Value e del 5-year Cost to Own Awards. Questo premio dimostra quanto sia grande l’interesse verso la nuova Jeep Wrangler”.