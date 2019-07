Vettel non è adatto alla Ferrari SF90 secondo Mazzola

Sebastian Vettel non sarebbe adatto alla Ferrari del 2019, la SF90, secondo il veterano di Maranello, Luigi Mazzola. Vettel ha avuto un inizio orribile nella stagione 2019 – senza una vittoria in gara – dopo che gli è stata negata la vittoria in Canada ha causa di una manovra pericolosa. Il veterano della Ferrari Mazzola – che era a capo della squadra di test del team – durante il suo periodo d’oro, ha detto che Vettel non sembra ancora essere alla fine della sua carriera, ma ha ammesso le difficoltà che il quattro volte campione del mondo sta affrontando.

“Non sono d’accordo sul fatto che Seb sia un pilota alla fine della sua carriera in F1, anche se sta affrontando molte difficoltà reali”, ha detto Mazzola a Turrini. Charles Leclerc ha regalato a Vettel una vera competizione questa stagione ed è sembrato essere in una forma assai migliore nelle ultime gare. Leclerc non è l’unico problema per Vettel, però, secondo Mazzola: “Ovviamente no, c’è di più.

“E’ chiaro che le caratteristiche tecniche della SF90 non sono adatte allo stile di guida di Vettel, la macchina è instabile, domarla non è facile, Seb ha una sensibilità diversa da quella di Leclerc. “Aggiungo un’altra cosa, anche quando ha avuto Kimi Raikkonen accanto a lui, il tedesco a volte ha avuto più problemi di Kimi a capire l’auto. Questo non è niente di strano, sono delle dinamiche che fanno parte della competizione tra i piloti.”