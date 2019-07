Charles Leclerc vincerà un Gp nel 2019, parola di Mattia Binotto

Il boss della Ferrari, Mattia Binotto, crede che Charles Leclerc otterrà una vittoria “prima o poi” querst’anno e pensa che il giovane pilota Ferrari farà tesoro dall’esperienza in Austria. Max Verstappen ha superato Leclerc negli ultimi giri del Gran Premio d’Austria in quella che è stata una mossa controversa. I commissari hanno stabilito che la mossa era legale e che Leclerc ha concluso la gara al secondo posto.

La situazione ha diviso i fan della F1, ma alla fine della giornata, è stato difficile discutere contro la sentenza dei commissari. “Rispettiamo la decisione degli steward”, ha detto Binotto al sito Web ufficiale di F1 . ” Sono i giudici, dobbiamo rispettarlo. E soprattutto, come fan della Ferrari – e sono un fan sfegatato della Ferrari – penso che sia il momento per la F1 di cambiare pagina e guardare avanti.

“Non stiamo supportando la decisione, ma in qualche modo capiamo il fatto che dobbiamo andare avanti e nel complesso ciò è positivo per lo sport e buono per la F1. Così bravo a Verstappen, la vittoria è sua, ha fatto una gara fantastica, come Charles. Charles Leclerc ha guidato molto bene, ma ci saranno nuove opportunità. Sta semplicemente guardando avanti alle prossime gare come una nuova sfida ed è molto affamato, quindi sono abbastanza sicuro che prima o poi arriverà il suo tempo.” Leclerc spera di poter vincere presto una gara e dopo alcuni deludenti tentativi di vincere un Gran Premio, sicuramente arriverà il suo momento.