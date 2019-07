Vettel: la posizione di numero 1 in Ferrari sarebbe a rischio secondo Ralph Schumacher

L’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ritiene che la posizione di Sebastian Vettel come pilota numero uno della Ferrari sia minacciata da Charles Leclerc. Il giovane pilota della Ferrari ha conquistato un altro podio consecutivo al Gran Premio di Gran Bretagna, mentre il tedesco si è schiantato contro Max Verstappen, chiudendo effettivamente la sua corsa all’ultimo posto. “Due giovani piloti stanno duellando, ma uno dei più grandi non ce la fa”, ha detto a Sky Deutschland l’ ex pilota di F1 Ralf Schumacher. “Sebastian deve stare attento a non perdere il suo status di numero 1”, ha detto. “Charles non lo rende facile per lui. ”

Vettel: la sua posizione di numero uno Ferrari inizia a vacillare secondo Ralph Schumacher

Molti credono che Vettel abbia perso la sua fiducia e l’incidente con Verstappen va in qualche modo a confermarlo. Il pilota della Ferrari è andato subito alla Red Bull e si è scusato dopo la gara. E’ stato ironico dopo tutte le critiche che Vettel ha fatto a Verstappen in passato per essere spericolato che questo incidente si sia verificato. Ma l’olandese ha mostrato una grande maturità nell’accettare semplicemente quello che è successo e non arrabbiarsi. Sembra sempre più che i giorni di Vettel in Formula 1 possano essere contati, ma è chiaro che Verstappen ha un brillante futuro nello sport.