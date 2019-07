Dodge Challenger: ecco come potrebbe essere la versione SUV

Diverse case automobilistiche stanno proponendo vari modelli di SUV per riuscire ad accontentare la grande richiesta. Porsche ha il suo Cayenne, Lamborghini il suo Urus, Jeep il suo potente Grand Cherokee Trackhawk e presto anche Ferrari il suo Purosangue.

Anche Dodge propone un paio di Sport Utility Vehicle. Parliamo del Durango e del Journey. Come potrebbe essere, però, un SUV derivato da una muscle car come ad esempio la Dodge Challenger. Kolesa ha provato a dare una risposta e devo dire che l’idea non è affatto male.

Dodge Challenger: c’è chi immagina in render la versione SUV

La parte frontale riprende per filo e per segno i tratti della muscle car mentre i laterali sembrano essere stati presi dal Durango. L’unica parte da rivedere è il retro. Ad esempio, lo spoiler nero potrebbe essere tranquillamente rimosso visto che c’è un altro sul lunotto. Anche i gruppi ottici sarebbero da rivedere.

Per fortuna possiamo stare tranquilli visto che Fiat Chrysler Automobiles non ha alcuna intenzione di portare sul mercato una versione del genere della Dodge Challenger o quantomeno un nuovo SUV marchiato Dodge.

Vi ricordiamo che la vettura viene prodotta dalla casa automobilistica americana a partire dal 1970. L’ultima generazione si trova sul mercato dal 2008. Nel 2014, la divisione SRT di FCA ha presentato la Challenger SRT Hellcat, equipaggiata da un motore Hemi V8 da 6.2 litri da 707 CV e 650 nm di coppia.

Fino all’anno scorso, invece, sul mercato c’era la Demon, ovvero la variante più potente della vettura. Grazie al compressore volumetrico di dimensioni maggiori e a vari aggiornamenti apportati al motore, la potenza totale arrivava a ben 840 CV.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in 2,3 secondi mentre il quarto di miglio veniva completato in circa 9,6 secondi. Quest’ultima è stata sostituita (in parte) dalla Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye con potenza di 809 CV e 959 nm di coppia.