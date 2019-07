Dodge Challenger Daytona: una speciale versione della berlina verrà messa all’asta

Se avete sperato mai in una reincarnazione moderna della Charger Daytona, allora dovrete (almeno per ora) accontentarvi di questa speciale Dodge Challenger Daytona proposta da GAA Classic Cars, una casa d’aste presente a Greensboro (nel Nord Carolina).

Nel corso di una prossima asta verrà messa in vendita un’esclusiva versione della berlina muscolosa che potrebbe essere sia una replica degna della muscle car che un flop totale, a seconda dei gusti. La base di questa speciale auto è una Dodge Challenger R/T del 2013 con il Super Track Pack che comprende sospensioni sportive e un motore Hemi V8 da 5.7 litri da 372 CV.

Dodge Challenger Daytona: un esemplare ispirato all’iconica muscle car del brand

Le caratteristiche che distinguono questa Dodge Challenger Daytona dalla versione originale le troviamo a livello estetico. Abbiamo una parte frontale più allungata, fanali nascosti e un alettone posteriore gigantesco. Internamente, invece, troviamo un rivestimento completamente bianco con finiture rosse.

A completare il look ci sono i cerchi in alluminio da 20” avvolti in pneumatici Goodyear Summer Performance 245/45ZR20. Altre caratteristiche proposte dalla vettura includono cambio automatico, impianto audio Boston Acoustics con 7 altoparlanti da 368W totali, sistema di accensione remoto, display touch da 6.5 pollici, tetto apribile, sedili regolabili elettricamente e volante con paddle e comandi.

Questa Dodge Challenger Daytona completamente modificata proviene dalla collezione di auto di Geroge Shinn, ex dirigente della squadra di basket New Orleans Hornets (ora conosciuta come New Orleans Pelicans).

Si tratta di un famoso collezionista di automobili che tempo fa costruì un enorme capannone da circa 930 m² per la sua mega collezione, composta da grandi classici americani. Purtroppo, GAA Classic Cars non ha riportato né il prezzo di partenza per questa speciale Challenger e né i km percorsi ma sappiamo che verrà messa all’asta a novembre.