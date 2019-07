Ferrari SF90 Stradale: il video di Vettel e Leclerc alla guida della supercar

I piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc della Scuderia Ferrari di Formula 1 hanno avuto l’opportunità di mettersi al volante di un prototipo completamente camuffato della nuova Ferrari SF90 Stradale. Si tratta della prima supercar ibrida plug-in di Maranello che è stata presentata ufficialmente il 29 maggio.

Il breve filmato postato dal cavallino rampante su Twitter vede protagonista la vettura mentre sfreccia fra i cordoli e ci dà la possibilità di scoprire alcune caratteristiche del gruppo propulsore.

Ferrari SF90 Stradale: i due piloti di Formula 1 si mettono alla guida della supercar

Nel momento in cui la Ferrari SF90 Stradale esce dai box, usa la modalità full electric. Questo, come potete vedere nel video, lascia parecchio di stucco Vettel. Il vero divertimento inizia però quando i due piloti spremono al massimo la nuova supercar, facendo uscire tutti i 1000 CV dal motore V8 biturbo da 3.9 litri e dai 3 powertrain elettrici.

Sempre dalla breve clip è possibile vedere in azione la trazione integrale e la facilità di controllo la quale viene molto apprezzata da Leclerc. Per la prima volta, grazie a questo video ufficiale, abbiamo la possibilità di vedere la strumentazione digitale presente nell’abitacolo della Ferrari SF90 Stradale. Per maggiori informazioni, date un’occhiata al tweet allegato alla fine dell’articolo.

Vi ricordiamo che il motore V8 eroga una potenza di 780 CV e 800 nm di coppia massima a cui si aggiungono i 220 CV proveniente dai 3 propulsori elettrici. Grazie a questa combinazione, la supercar di Maranello è in grado di offrire delle esperienze di guida parecchio diverse.

La modalità eDrive consente di guidare l’auto completamente in elettrico per massimo 25 km e a una velocità di 135 km/h max. Tuttavia, è possibile optare per le altre 3 modalità: Hybrid, Performance e Qualify. Quest’ultima permette alla Ferrari SF90 Stradale di tirare fuori il meglio di sé, raggiungendo una velocità massima di 340 km/h e scattando da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi.

Ferrari-SF90-Stradale-Fiorano-5 Immagine 1 di 4 Ferrari SF90 Stradale Fiorano