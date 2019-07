Alfa Romeo Racing: grandi colpi per il titolo Esports

Alfa Romeo Racing F1 ESports ingaggia Daniel Bereznay, secondo classificato del campionato 2018. Bereznay, in passato portacolori Mercedes, sarà affiancato da James Baldwin, vincitore della Race of Champions e della Le Mans Esports Series, che per la prima volta affronterà la Formula One eSports Series. Saluta, invece, Salih Saltunc, dopo aver contributo a conquistare il terzo posto nella prima edizione del campionato costruttori e centrato un successo a Hockenheim.

Alfa Romeo Racing Esports: i preparativi del nuovo campionato

Il nuovo regolamento consentirà ai team di comunicare durante tutta la gara, rendendo i ruoli gestionali ancora più decisivi. Jamie Maclaurin, rinominato Team Principal, verrà affiancato da Aarav Amin, responsabile dell’addestramento e della direzione come Team Manager. Amin, tra i content creator di F1 più famosi al mondo su YouTube, fornirà un approccio più creativo all’Alfa Romeo Racing F1 Esports Team. Un quarto pilota si aggiungerà, infine, dal Pro Draft, previsto questo mese alla Gfinity Arena di Londra.

“Abbiamo terminato la stagione 2018 raggiungendo un punto molto alto e vogliamo sfruttare questo slancio con le nuove matricole. Riteniamo di avere una delle formazioni più forti sulla griglia e ci impegneremo al massimo nei preparativi off-season, in modo da presentarci all’evento in prima fila”, ha dichiarato il presidente Jamie MacLaurin. “Ora abbiamo una grande esperienza e i ragazzi hanno lavorato davvero bene dietro le quinte”.

Il team manager Aarav Amin ha aggiunto: “Sono pronto ad affrontare la sfida che comporterà il mio nuovo ruolo nell’Alfa Romeo Racing F1 Esports Team, e penso che avremo una squadra competitiva per la stagione. Con la mia esperienza negli e-sport, spero di rivelarmi un grande valore aggiunto per i piloti nel corso dell’intera stagione”.

Le dichiarazioni degli altri protagonisti

Fred Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing: “Siamo stati una delle storie di successo nel 2018 e gli acquisti di alta caratura che abbiamo messo a segno dimostrano che continuiamo a muoverci nella giusta direzione. Non vedo l’ora di scoprire cosa questo gruppo di giovani talentuosi conseguirà”.

Daniel Bereznay: “Non sto più nella pelle di iniziare questa stagione con una nuova compagine e l’Alfa Romeo Racing F1 Esports Team è un marchio eccezionale da rappresentare. Intendo ripetere le prestazioni dello scorso anno e aiutare ad assicurarci il nostro primo campionato di F1 Esports”.

James Baldwin: “Questo è il mio debutto nella competizione e credo che la mia capacità di adattarmi ai nuovi titoli mi facilità l’adattamento. Disponiamo di giocatori forti e fremo per cominciare”.

Salih Saltunc: “Reduci da una brillante stagione, siamo più determinati che mai ad aggiudicarci il campionato. Abbiamo messo a frutto la nostra esperienza e fatto buon uso. Toccheremo nuove vette”.