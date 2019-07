Parco auto circolante italiano: l’età media rispetto all’Europa

Vecchio è vecchio, il parco auto circolante italiano. Ciononostante c’è chi sta peggio nella classifica europea, come rileva ACEA (Associazione Europea dei Costruttori di Auto) in un nuovo rapporto. Se analizzata l’età anagrafica media dei veicoli iscritti nei pubblici registri al 2017, superiamo la media europea, con 11,1 anni di età. Nel processo di invecchiamento non finiscono i soli mezzi privati per il trasporto passeggeri ma anche quelli commerciali pesanti e leggeri. Questi dati – segnala ACEA – hanno solo valore indicativo perché i Paesi in cui le vetture sono più giovani sono anche quelli dove il mercato è più stazionario.

Parco auto circolante: come si colloca l’Italia rispetto agli altri Paesi Europei

Partendo dal basso, la maglia nera va alla Polonia e per ampio distacco, con oltre 17 anni. Non che negli altri Paesi dell’est come Romania, Lituania e Ungheria la situazione sia florida. Esaminando attentamente le singole realtà locali si nota che la crescita economica corre a una velocità radicalmente diversa. Come nel caso della Polonia: rapportata all’anno prima ha registrato una crescita maggiore (dati UNRAE) per esempio di Lussemburgo, Belgio e Regno Unito, con un’età media del circolante inferiore ai 10 anni.

Mezzi professionali leggeri e pesanti

Anche i mezzi professionali danno un’utile indicazione sull’andamento economico del Paese. Se funziona e magari il Governo sovvenziona, le aziende sono maggiormente propense a investire in nuovi strumenti. Non accade questo in Grecia, lo Stato con il parco di veicoli commerciali leggeri più “anziano” d’Europa (supera i 17 anni), seguono Polonia (16,4 anni) e Romania (15,3 anni).

Bene, ma non benissimo, l’Italia, con 12,4 anni, oltre l’età media europea stimata in 12 anni. I mezzi pesanti costano di più di quelli per il trasporto leggero e, visto che l’ammortamento dura più a lungo, ci si può aspettare un’età media superiore. Accade in Italia, Croazia, Estonia e Grecia (parco più vecchio con 18,9 anni), ma è anche inferiore in Paesi efficienti quali ad esempio la Francia, la Germania, l’Austria, la Slovenia e l’Ungheria.