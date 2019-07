Maserati Levante Trofeo: confermato l’arrivo anche in India

Dopo il lancio avvenuto in Italia, Maserati è pronta a portare il suo Maserati Levante Trofeo anche in India. Il lancio ufficiale avverrà entro la fine del 2019. Rispetto alla versione standard, questa particolare edizione del primo SUV del Tridente porta con sé diverse novità interessanti.

Per iniziare, troviamo una griglia frontale rivista, dei fari Full LED e delle prese d’aria disposte sul cofano. Il Maserati Levante Trofeo, inoltre, è dotato di vari inserti in fibra di carbonio nella parte posteriore e di minigonne laterali che aggiungono ulteriore fascino al suo aspetto già aggressivo.

Maserati Levante Trofeo: entro la fine dell’anno giungerà anche nel mercato indiano

Su entrambi i lati ci sono degli enormi cerchi in lega da 22” che sono quelli più grandi mai montati fino ad ora su una vettura Maserati. In Italia e in altre parti del mondo in cui è stato commercializzato, il SUV viene proposto con verniciatura opaca, quindi probabilmente verrà offerto così pure nel mercato indiano.

Sotto il cofano dello Sport Utility Vehicle, trova posto un motore V8 biturbo da 3.8 litri che sviluppa una potenza di 580 CV e 730 nm di coppia massima e gli permette di raggiungere una velocità massima di 300 km/h, avvicinandosi ai Bentley Bentayga Speed e Lamborghini Urus.

Internamente, troviamo dei sedili in pelle rossa, nera e marrone assieme al badge Trofeo per ricordarvi che state guidando una versione esclusiva del veicolo. La fibra di carbonio è presente anche all’interno del SUV.

Di serie, ci sono impianto audio Bowers & Wilkins da 1280W con 17 altoparlanti, sistema di infotainment con supporto Apple CarPlay e Android Auto e la modalità di guida Corsa che attiva la funzione Launch Control e propone una distribuzione del peso di 50:50.

Vi ricordiamo, infine, che il Maserati Levante Trofeo è stato presentato ufficialmente per la prima volt al Salone di New York 2018 e quasi sicuramente verrà proposto in pochi esemplari.