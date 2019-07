Ferrari P80/C presente al Goodwood Festival of Speed 2019 | Video

La nuova Ferrari P80/C ha debuttato per la prima volta in pista davanti ad un pubblico in occasione del Goodwood Festival of Speed 2019. Usando una 488 GT3 come base di partenza, gli ingegneri e i progettisti di Maranello sono riusciti a creare una vettura davvero unica e interessante, riuscendo a massimizzarne le prestazioni.

Il filmato, che trovate in fondo all’articolo, ci dà finalmente un’idea delle performance e del suono degli scarichi proposti dalla supercar del cavallino rampante. In particolare, il video ci mostra la Ferrari P80/C percorrere un percorso in salita lungo 1,87 km circa.

Ferrari P80/C: la one-off di Maranello scende in pista al festival della velocità

Tutte le varie analisi svolte da Ferrari negli ultimi anni hanno permesso di progettare questa vettura con il giusto profilo aerodinamico, andando a modificare lo splitter anteriore e il diffusore posteriore. Questo ha portato ad un aumento del 5% dell’efficienza rispetto alla 488 GT3, oltre all’implementazione di un corpo composto interamente in fibra di carbonio.

L’esclusivo design a T presente sul cofano anteriore, preso in prestito dalle monoposto di Formula 1, ha permesso di ridurre la lunghezza del flusso d’aria sul retro, aumentando così la deportanza. Da notare anche che l’abitacolo è più orientato in avanti.

Dalle foto potete vedere, inoltre, che il design della vettura è largo sulla parte anteriore, si restringe leggermente al centro e si riallarga nella parte posteriore. Sul retro della Ferrari P80/C troviamo un alettone in fibra di carbonio mentre sui lati spiccano i cerchi da 18”.

Sotto il cofano, trova posto, molto probabilmente, lo stesso motore della 488 GT3. Si tratta di un’unità V8 biturbo da 3.9 litri con potenza di 660 CV. Al momento della stesura di questo articolo, purtroppo non sono state pubblicate informazioni circa le prestazioni ma sicuramente saranno entusiasmanti.