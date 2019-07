Dodge vede un futuro elettrico per le sue auto più performanti

Dodge ha costruito la sua immagine di marca sull’essere un fornitore imperturbabile di muscle car. Questa caratteristica in futuro non dovrebbe cambiare, tuttavia la fonte delle elevate prestazioni delle auto del marchio americano potrebbe evolversi con l’aggiunta di powertrain elettrificati. Lo ha detto Tim Kuniskis, responsabile del marchio per Fiat Chrysler Automobiles. Potrebbe dunque arrivare un giorno in cui Challenger e Charger elettrificheranno la propria gamma.

Tim Kuniskis pensa che in futuro anche le auto ad alte prestazioni di Dodge saranno elettrificate

“Penso che il futuro assoluto sia l’elettrificazione di queste auto”, ha detto Kuniskis parlando con la stampa dopo aver svelato le versioni wide-body del Charger SRT Hellcat e Scat Pack. “Questo non è necessariamente negativo: potremmo lanciare una vettura totalmente elettrica o ibrida plug-in. Comunque credo che l’elettrificazione sarà la chiave per le alte prestazioni in futuro “. Kuniskis ha detto che l’amore per le prestazioni dei consumatori continuerà a sussistere anche quando l’era dei veicoli elettrici progredirà. L’accessibilità è la barriera chiave in questo momento all’arrivo sul mercato delle potenziali versioni elettrificate di Challenger e Charger. E’ solo una questione di tempo prima che il consumatore capirà che anche le auto elettrificate ad alte prestazioni sono un’opzione praticabile a livello mainstream “.