Alfa Romeo Giulia: la versione Sport-Tech in offerta sino a fine luglio a 35.900 Euro

Alfa Romeo continua a proporre sino alla fine del mese di luglio la nuova Alfa Romeo Giulia Sport-Tech in offerta a partire da 35,900 Euro. Si tratta della stessa promozione annunciata dalla casa italiana per il lancio della serie speciale avvenuto lo scorso mese di maggio che era stata poi riproposta a giugno con l’aggiunta di quattro anni di garanzia e manutenzioni inclusi, elementi che non vengono citati nella promozione di questo mese.

Sino a fine mese, quindi, sarà possibile acquistare l’Alfa Romeo Giulia Sport-Tech con uno sconto di ben 6.800 Euro rispetto al prezzo di listino. Il prezzo promozionale si riferisce alla Giulia Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico ad otto rapporti. Ricordiamo che la Giulia non è più disponibile con il cambio manuale da alcune settimane nell’ottica di un processo di ottimizzazione della gamma.

Da segnalare che la Giulia Sport-Tech è ordinabile anche in abbinamento al motore 2.0 turbo benzina da 200 CV (sempre abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico), disponibile sul mercato con un prezzo di listino di 44.200 Euro. L’allestimento non è quindi abbinabile ai motori più potenti della gamma della Giulia.

Ricordiamo che per tutto il mese di luglio, Alfa Romeo propone sconti anche per la versione Sport-Tech dello Stelvio, disponibile con la formula Noleggio Chiaro, e per la nuova serie speciale, presentata a giugno, Giulietta Sport Carbon Edition.

Alfa Romeo Giulia Sport-Tech: la dotazione di serie

Pur arrivando sul mercato con lo stesso prezzo di listino della versione Business, attuale allestimento entry level della berlina, la nuova Alfa Romeo Giulia Sport-Tech può contare su di una dotazione di serie che include elementi come i sensori di parcheggio posteriori, l‘Adaptive Cruise Control ed i fari Bi-Xenon 25 W.

A completare la dotazione troviamo anche i vetri privacy, il sensore pioggia, il climatizzatore automatico bizona ed il sistema multimediale Alfa Connect con display da 8.8 pollici (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth) e integrazione Apple Car Play ed Android Auto. Per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione, inoltre, segnaliamo che il cliente può scegliere tra tre diverse opzioni per i cerchi in lega (di serie vengono proposti i cerchi da 18 pollici e non quelli da 16 pollici che troviamo sulla versione Business).

Per quanto riguarda la colorazione della carrozzeria, la Giulia Sport-Tech viene proposta, di serie, in Rosso Alfa ed è ordinabile, con un costo extra di 550 Euro, in Bianco Alfa o Nero Alfa. In listino ci sono anche le colorazioni metallizzate Nero Vulcano e Grigio Stromboli che hanno un costo extra di 1.050 Euro.

Per ulteriori dettagli sulla Giulia Sport-Tech potete dare un’occhiata al configuratore online presente sul sito di Alfa Romeo oppure potete recarvi in una delle concessionarie del marchio italiano.