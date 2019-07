Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech: a luglio in offerta da 299 Euro al mese con Noleggio Chiaro

Presentata lo scorso mese di maggio, la nuova serie speciale Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech rappresenta una delle principali novità della gamma del SUV, insieme al più recente e ben più costoso Stelvio Ti, di questi ultimi mesi.

Per il mese di luglio, Alfa Romeo ha presentato un’offerta decisamente interessante dedicata al nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech. I clienti interessati all’acquisto del SUV possono puntare sulla formula Noleggio Chiaro che permette di sottoscrivere un noleggio a condizioni agevolate (la durata complessiva è di 36 mesi) e successivamente poter sfruttare un diritto di prelazione per l’acquisto del modello.

Rispetto alla promozione del mese di giugno scorso non cambiano i costi, sia per l’anticipo che per il canone, mentre si arricchiscono i bonus aggiuntivi offerti al cliente che sceglie la formula Noleggio Chiaro per portarsi a casa un nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli:

Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech: da 299 Euro al mese con anticipo di 9.900 Euro

Per tutto il mese di luglio, il nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech sarà disponibile con la formula Noleggio Chiaro che prevede un anticipo di 9.900 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. I prezzi indicati si riferiscono ad uno Stelvio Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione posteriore (di fatto, si tratta della versione entry level del SUV). Da notare, inoltre, che il conduttore, una volta giunta la scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ad un prezzo complessivo di 29 mila Euro.

A rendere ancora più completa la formula Noleggio Chiaro disponibile per lo Stelvio Sport-Tech troviamo la presenza di una serie di bonus aggiuntivi per il cliente. Nel canone di noleggio, infatti, sono inclusi: copertura RCA con penale risarcitoria, tassa di proprietà, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria; servizio copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria.

Da notare che tutti gli importi sono IVA inclusa. Per maggiori informazioni sull’offerta di luglio potete dare un’occhiata al sito Alfa Romeo.

Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech: la dotazione di serie

Pur avendo un prezzo di listino identico all’allestimento Business, versione entry level della gamma dello Stelvio, la serie speciale Sport-Tech si distingue per una dotazione di serie decisamente interessante. Tra gli elementi che vanno ad arricchire il SUV troviamo, ad esempio, i cerchi in lega sportivi a 5 razze da 19” che sostituiscono i cerchi da 17” presenti sullo Stelvio Business.

Di serie, inoltre, troviamo il sistema di infotainment Alfa Connect con display da 8.8 pollici, Radio DAB, smartphone integration con supporto Apple CarPlay / Android Auto che va a sostituire il più piccolo display da 6.5 pollici dello Stelvio Business. La dotazione include anche i sensori di parcheggio posteriori ed il cruise control adattivo.

Da notare, infine, che l’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech è ordinabile esclusivamente in quattro colorazioni. Di serie c’è il Rosso Alfa come livrea che non comporta una spesa aggiuntiva al cliente. Il Bianco Alfa costa 550 Euro in più. Il cliente può scegliere lo Stelvio Sport-Tech anche con le colorazioni Grigio Stromboli e Nero Vulcano che comportano una spesa aggiuntiva di 1050 Euro.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alla 2.2 turbo diesel da 160 CV con trazione posteriore riportata nell’esempio, lo Stelvio Sport-Tech è ordinabile anche con il 2.2 turbo diesel da 190 CV e trazione integrale Q4 e con il 2.0 turbo benzina da 200 CV abbinato alla trazione integrale Q4.

Per ulteriori informazioni in merito alla gamma ed alla dotazione della variante Sport-Tech dello Stelvio potete fare affidamento al configuratore online presente sul sito Alfa Romeo oppure potete recarvi in concessionaria per chiedere qualche dettaglio aggiuntivo e magari prenotare un test drive.