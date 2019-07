Jeep Cherokee: richiamati alcuni esemplari in Australia

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso un richiamo per la vecchia generazione (2008) della Jeep Cherokee per via di un problema al parabrezza e al vetro quarter. Secondo quanto dichiarato dal gruppo automobilistico italo-americano, il parabrezza e/o il vetro quarter potrebbero essere stati installati usando un adesivo non adeguato.

Se la condizione si verifica, FCA afferma che il vetro potrebbe staccarsi dalle Jeep Cherokee coinvolte mentre sono in movimento. Questo rappresenta un pericolo sia per il conducente che per gli altri utenti della strada, aumentando il rischio di incidenti.

Jeep Cherokee: 12 esemplari del SUV potrebbero mettere in pericolo gli utenti della strada

Per fortuna, in questo richiamo sono coinvolti appena 12 esemplari del SUV, tutti venduti in Australia fra il 20 giugno 2007 e l’11 giugno 2010. I proprietari implicati in questo richiamo saranno contattati da FCA Australia per fissare un appuntamento con il concessionario autorizzato più vicino in modo da effettuare un controllo e procedere con la riparazione se c’è bisogno, in maniera completamente gratuita.

Vi ricordiamo che il model year 2008 è stato proposto nel mercato australiano in 3 allestimenti: Limited, Renegade e Sport. Tutti e 3 erano equipaggiati da motori diesel da 2.8 litri e benzina V6 da 3.7 litri.

Il primo era abbinato a un cambio automatico a 5 rapporti mentre il secondo a uno sempre automatico ma a 4 velocità. Soltanto la Jeep Cherokee Sport è stata offerta con un propulsore DT4 V6 diesel da 2.8 litri.