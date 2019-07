Alfa Romeo e Jeep protagoniste al Festival of Speed di Goodwood 2019

A Goodwood gli appassionati dei due brand premium potranno ammirare potenza, stile e tecnologia dei modelli Alfa Romeo e dei SUV Jeep. Il Festival of Speed di Goodwood è la più grande celebrazione al mondo di sport e cultura automobilistiche, alla quale non potevano mancare i due celebri marchi di Fiat Chrysler Automobiles. Protagoniste della kermesse saranno Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il SUV Jeep più potente di sempre e Giulia Quadrifoglio nella serie speciale “Alfa Romeo Racing”, l’Alfa Romeo stradale più potente mai prodotta.

Un tributo all’impegno di Alfa Romeo in Formula 1 sarà rappresentato dalle serie speciali Giulia e Stelvio Quadrifoglio “Alfa Romeo Racing”. In questa edizione limitata, Giulia e Stelvio beneficiano di un incremento di potenza rispetto ai 510 CV delle già straordinarie Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo e si distinguono per una livrea dedicata che riprende quella delle monoposto di Giovinazzi e Kimi Räikkönen oltre a contenuti tecnici ed estetici esclusivi, come l’esteso utilizzo del carbonio e l’esclusivo scarico in titanio Akrapovič. Non mancano le emozioni dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, in esposizione dinamica nella livrea Rosso Competizione. Sarà presente anche il concept suv Tonale.

Per quanto riguarda Jeep invece protagonista della Run Up of the Hill di Goodwood sarà Grand Cherokee Trackhawk, il SUV Jeep più potente e veloce di sempre. Dotato di propulsore V8 6,2 litri turbo da 710 CV e 868 Nm di coppia, Trackhawk offre prestazioni di riferimento: da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, con una velocità massima di 289km/h e uno spazio di frenata da 100 a 0 km/h di soli 37 metri, grazie al nuovo impianto Brembo. Non a caso si è recentemente aggiudicato il record di velocità sul ghiaccio, a 280 km/h sulla superficie del lago Baikal, in Russia. Vetrina speciale anche per Jeep Renegade Hybrid Plug-in: tecnologia elettrica al servizio del piacere di guida quotidiana e dei percorsi fuoristrada. Infine spazio alle personalizzazioni sullo stand Jeep con la serie speciale Compass Night Eagle e Wrangler 1941 designed by Mopar.