Diesel: per Fröhlich di BMW durerà almeno per altri 20 anni

Klaus Fröhlich, membro del consiglio d’amministrazione di BMW, sostiene che il diesel durerà almeno per altri 20 anni assieme alla benzina. La dichiarazione è stata fatta durante l’evento del marchio tedesco dedicato alla mobilità del futuro.

Fröhlich inizia il suo discorso facendo una distinzione fra zone, clienti e infrastrutture che non sono uguali in tutto il mondo. Ad esempio, se il mercato cinese è proiettato completamente sulle auto elettriche, ciò non si può dire per gli USA in quanto il prezzo basso del carburante e la lunga storia motoristica che c’è non fanno propendere molto verso l’elettrico.

Diesel: Klaus Fröhlich crede ancora in questo combustibile

Per quanto riguarda l’Europa, invece, Klaus Fröhlich sostiene che le ibride plug-in saranno sempre più popolari poiché garantiscono i vantaggi economici e fiscali previsti per le auto green e le performance offerte dalle vetture a benzina o diesel.

Bisogna considerare, inoltre, che ci sono alcune zone dove sono ancora assenti le colonnine di ricarica come Russia, Medio Oriente e Cina Occidentale. Proprio in queste aree, Fröhlich afferma che BMW venderà ancora per molti anni vetture con motori a combustione.

In ogni caso, la casa tedesca proporrà comunque della versioni elettriche ed elettrificate di ogni modello presente nella sua gamma e ciò verrà fatto anche da Mercedes (con la sua tecnologia EQ Power usata per creare modelli ibridi plug-in dotati di motori turbodiesel) e Audi.

Come riportato in un precedente articolo, l’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) ha registrato nel 2018 una diminuzione delle immatricolazioni delle auto diesel rispetto al 2017 (esattamente 1,2 milioni in meno) con un conseguente aumento di CO2 (anidride carbonica) dell’1,6% dovuto alla presenza di più vetture a benzina.