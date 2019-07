Jeep Compass a 7 posti sarà lanciato in India nel 2020

Jeep Compass è stato lanciato in India nel 2017 e da allora ha prodotto buoni risultati di vendita. Per cercare di far crescere le vendite nel paese, Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di lanciare, lì, una versione di Compass a 7 posti. Il Grand Compass dovrebbe essere disponibile per l’acquisto tra il 2020 e l’inizio del 2021. Le informazioni sono state pubblicate da The Economic Times. Come concorrenti, la Compass da 7 posti affronterà modelli molto popolari tra i clienti indiani. Tra questi segnaliamo Toyota Fortuner, Ford Endeavour e Mahindra Heights.

Il Grand Compass sarà prodotto in India nello stabilimento di Ranjangaon alla periferia di Pune. Il volume delle auto immatricolate FCA in India è diminuito del 17% nell’anno fiscale 2019. Sono state vendute circa 16.000 unità, rispetto alle 19.358 vetture immatricolate nell’anno fiscale 2018. Per cercare di tornare a crescere sul mercato indiano, il produttore ha recentemente lanciato Compass Trailhawk. L’arrivo di un Jeep Compass a 7 posti fa anche parte dei piani per aumentare le vendite nel paese. La strategia è quella di offrire agli indiani una categoria che sta crescendo in popolarità: quella dei SUV con tre file di sedili.

Secondo alcune indiscrezioni questo modello potrebbe arrivare successivamente anche in altri mercati. Qualcuno ha ipotizzato anche il Brasile ma al momento non vi sono certezze. Ciò che è stato confermato da FCA è che il gruppo avrà 25 nuove auto in Brasile fino al 2022, tra novità e modifiche di stile e meccanica dei modelli attuali. Quindici saranno auto del marchio Fiat e 10 della Jeep / RAM. L’investimento totale nelle tre linee sarà di R $ 14 miliardi.