Fiat 500: il 4 luglio sarà svelata una novità | Teaser

Fiat ha annunciato nelle scorse che il 4 luglio verrà presentata una sorpresa, forse per festeggiare il 10° anniversario della sua Fiat 500 Cabrio. Addetti ai lavori sostengono che si tratti di una nuova versione della celebre 500 Spiaggina, presentata per la prima volta il 4 luglio 1958.

Tuttavia, questo giorno coincide anche con l’anno di debutto della prima 500 (1957). Il primo teaser ufficiale postato dal marchio torinese ci dà un assaggio del presunto tetto della nuova vettura, caratterizzato dal blu del mare e del bianco della sabbia.

Fiat 500: il marchio di Torino potrebbe svelare una novità questo giovedì

Sempre dalla stessa immagine, inoltre, notiamo la presenza di una sorta di tessuto applicato al tetto simile a quello di una sdraio da mare dove troviamo anche il logo 500 in rosso, delle strisce bianche e un rivestimento nero.

Il messaggio dedicato alla nuova Fiat 500 si rivolge alla dolce vita italiana che si sposa perfettamente con la storica 500 Spiaggina. In particolare, Fiat ha riportato: “Diamo il via alle emozioni. Un’immagine, che trascina i ricordi fino a un’epoca dolce e sempre attuale. Un sogno italiano blu come il mare, bianco come la sabbia, dove le righe diventano onde e galleggiano i pensieri…”.

Oltre a quest’immagine, proprio ieri è stata pubblicata un’altra foto che mostra un’artista dipingere un probabile pannello della carrozzeria della prossima vettura. Inoltre, troviamo il seguente messaggio: “Un sogno che continua attraverso gesti che esprimono eleganza e plasmano forme perfette. La cura del dettaglio. È così che nasce una vera diva italiana. La sua bellezza con il tempo si colora di fascino e diventa sempre più eterna”.