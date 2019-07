Maserati Levante GTS è veloce, rumoroso e performante | Video

Il model year 2019 del Maserati Levante ha guadagnato due nuove motorizzazioni V8 che portano più prestazioni. La versione GTS è la meno potente del gruppo. Detto ciò, il modello propone 550 CV a 6250 giri/min e 739 nm di coppia massima a 2500-5000 giri/min, posizionandolo allo stesso livello del Porsche Cayenne Turbo.

Accanto al propulsore a 8 cilindri c’è la trazione integrale Q4 e un cambio automatico a 8 rapporti che permette al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 292 km/h.

Maserati Levante GTS: il SUV V8 del Tridente mostra tutti i suoi muscoli

Il powertrain V8 biturbo da 3.8 litri presente sotto il cofano è stato sviluppato in collaborazione con Ferrari e viene costruito all’interno dello stabilimento di Maranello. Oltre al nuovo propulsore, il Maserati Levante GTS propone una migliore maneggevolezza grazie al suo telaio rivisto e inoltre le sospensioni pneumatiche sono state ricalibrate.

Presente anche l’ultimo sistema IVC nell’ESP che aiuta il guidatore a mantenere il controllo. La casa automobilistica del Tridente afferma anche che il telaio è perfettamente bilanciato tra gli assi e offre un baricentro molto basso per un SUV di queste dimensioni.

Tutto questo rende il Maserati Levante GTS uno Sport Utility Vehicle davvero impressionante nella guida alle alte velocità con il sottosterzo praticamente inesistente e il motore V8 biturbo che può essere sfruttato al massimo dal guidatore.

La variante GTS ha debuttato in anteprima mondiale al Goodwood Festival of Speed dello scorso anno affiancandosi alla versione Trofeo. A livello estetico abbiamo un paraurti aggressivo caratterizzato da inserti cromati e prese d’aria di grandi dimensioni e da fari Full LED adattivi a matrice (disponibili come optional).

All’interno del Maserati Levante GTS 2019, invece, troviamo una pedaliera sportiva, un impianto audio Harman & Kardon con 14 altoparlanti e sedili in pelle. Su richiesta è possibile aggiungere dei rivestimenti in pelle naturale Pieno Fiore.

Per maggiori informazioni sul SUV, vi consigliamo di dare un’occhiata alla video recensione di The Straight Pipes pubblicata su YouTube.