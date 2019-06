Dodge Charger Scat Pack e SRT Hellcat Widebody 2020 debuttano ufficialmente

Dopo un teaser postato nelle scorse ore, Dodge ha presentato ufficialmente la sua nuova Dodge Charger Widebody disponibile nelle versioni Scat Pack e SRT Hellcat. Il pacchetto widebody introduce dei parafanghi che aumentano la larghezza del corpo di 89 mm.

Grazie all’ampiezza maggiore, le due varianti ora propongono cerchi da 20” avvolti da pneumatici 305/35ZR20. Altre caratteristiche degne di nota sono le sospensioni modificate Bilstein e il sistema frenante ad alte prestazioni con pinze anteriori Brembo a 6 pistoncini.

Dodge Charger Widebody: svelata la nuova versione della berlina di serie più potente

La Dodge Charger Scat Pack Widebody nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 aspirato da 6.4 litri che produce 492 CV, abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti e a una trazione posteriore. Tale configurazione permette alla vettura di scattare da 0 a 96 km/h in 4,3 secondi e di completare il quarto di miglio in 12,4 secondi a una velocità di 179 km/h.

Per quanto riguarda la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, abbiamo sotto il cofano un propulsore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima. Questi numeri consentono alla berlina muscolosa di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

Dodge-Charger-Scat-Pack-SRT-Hellcat-Widebody-2020-4 Immagine 1 di 7 Dodge Charger Scat Pack e SRT Hellcat Widebody 2020

La casa automobilistica americana sostiene che abbiamo di fronte. A proposito di performance, quest’anno troviamo 4 sistemi davvero interessanti:

Oltre a questo, la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody è dotata di un nuovo servosterzo elettrico regolabile in 4 diverse modalità chiamate Street, Sport, Track e Custom. Quest’ultima mode permette al guidatore di posizionare lo sterzo come meglio vuole.

Dodge-Charger-Scat-Pack-Widebody-2020-18 Immagine 1 di 17 Dodge Charger Scat Pack Widebody 2020

Il model year 2020 dellaporta con sé anche vari cambiamenti estetici come la nuova grigia anteriore, le minigonne laterali, il nuovo spoiler posteriore e due badge SRT in cromo satinato. L’abitacolo dellaè caratterizzata da sedili anteriori riscaldati in pelle Laguna con logo Hellcat in rilievo, volante riscaldato con fondo piatto e un nuovo badge SRT Hellcat con finitura rossa e nera.

Gli interessati possono anche aggiungere il nuovo pacchetto Carbon & Suede il quale aggiunge rivestimenti in fibra di carbonio e in pelle scamosciata Dynamica a cielo, montanti anteriori e alette parasole.

I concessionari americani daranno il via agli ordini della nuova Dodge Charger Widebody da questo autunno mentre le prime consegne partiranno all’inizio del prossimo anno.