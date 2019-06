Dodge Charger Hellcat Redeye potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni | Video

Un nuovo teaser pubblicato nelle scorse ore da Dodge conferma che “sta arrivando qualcosa di grande”.

Il breve filmato pubblicato dal marchio americano sul suo canale YouTube mostra un esemplare di Dodge Charger nascosto sotto un telo e che scompare all’improvviso proprio quando il telo vola via. Anche se la clip non ci dà nessun assaggio di ciò che verrà presentato, secondo recenti report, potrebbe trattarsi della nuova Dodge Charger Hellcat Redeye.

Dodge Charger Hellcat Redeye: il brand americano pubblica un breve teaser su YouTube

Il modello gemello della Challenger SRT Hellcat Redeye dovrebbe essere basato sulla variante Widebody, probabilmente con l’aggiunta di alcuni miglioramenti visivi per renderla più accattivante. Inoltre, l’auto sarà riconoscibile da lunghe distanze per via del suo motore V8 sovralimentato da 6.2 litri che troviamo nella Challenger.

La nuova Dodge Charger Hellcat Redeye molto probabilmente manterrà la stessa potenza, quindi 797 CV e 958 nm di coppia massima. Questo propulsore permette alla Challenger di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, di raggiungere una velocità massima di 327 km/h e di terminare il quarto di miglio in circa 11 secondi.

Dunque, possiamo aspettarci delle prestazioni simili anche dalla nuova Dodge Charger Hellcat Redeye. La leggera perdita di potenza è dovuta a una diversa calibrazione del motore, necessaria per implementare il nuovo cofano più aerodinamico. Vi ricordiamo, inoltre, che il potente propulsore è abbinato alla trazione posteriore e al cambio automatico TorqueFlite 8HP90 a 8 velocità.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, possiamo aspettarci che avvenga nelle prossime settimane. Quindi, arriveranno sicuramente dei nuovi teaser. La versione base della Challenger SRT Hellcat Redeye parte da 69,950 dollari che diventano 75.950 dollari per il modello widebody, quindi possiamo aspettarci un prezzo simile anche per la Charger.