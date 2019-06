Fiat Ducato vince agli ETM Awards 2019

I lettori delle riviste “trans aktuell”, “FERNFAHRER” e “lastauto omnibus” hanno ancora una volta scelto Fiat Ducato. Il veicolo di Fiat Professional ha trionfato ai ETM Awards 2019 ottenendo il primo posto nella categoria furgoni fino a 3,5 tonnellate. Il furgone di Fiat ha ottenuto il premio che si è tenuto per la 22a volta grazie ad un totale di 8.415 lettori che lo hanno votato. L’ETM Award è considerato un importante indicatore e punto di riferimento nel settore dei veicoli commerciali ed è stato realizzato dal 1997 utilizzando una metodologia uniforme.

Fiat Ducato ha trionfato per il quinto anno di fula ai ETM Awards 2019

Il Fiat Ducato è per il quinto anno consecutivo leader europeo indiscusso, numero uno nelle vendite in dodici paesi e veicolo preferito come base per camper in Europa: Tre su quattro veicoli venduti in questo settore hanno come base il veicolo di Fiat Professional. Questo successo è spiegato dalla capacità di fornire una soluzione completa per un’ampia varietà di esigenze commerciali. Infatti i clienti possono contare per ogni trasporto e lavoro richiesti sulla grande versatilità del Ducato: dal trasporto passeggeri alle consegne nel traffico urbano, dai prodotti refrigerati ai camper.

Per l’anno modello 2020, tutti i motori ora soddisfano lo standard 6D Temp. Un’innovazione molto significativa è la trasmissione automatica “9Speed” a controllo elettronico. La moderna trasmissione della coppia con convertitore di coppia utilizza in modo ottimale la coppia del motore, è la trasmissione più leggera della sua categoria e garantisce affidabilità, longevità e comfort di guida. Inoltre, l’anno modello 2020 offre le ultime tecnologie per la sicurezza, i sistemi di assistenza alla guida e la connettività. Oltre al Ducato con motore a scoppio, sarà disponibile una versione completamente elettrica nel corso dell’anno 2020.