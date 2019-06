Lancia Delta HF Integrale 16V: un esemplare mai usato in pista è in vendita

Direttamente dalla collezione privata di un appassionato Lancia, abbiamo di fronte quella che potrebbe essere il migliore esemplare di Lancia Delta HF Integrale da 16V presente in questo momento sulla piazza.

L’auto in questione è disponibile all’acquisto su Race Cars Direct dove viene descritta come la prima delle 7 vetture da rally del Gruppo A costruite nel 1989 come Integrale a 16 valvole. Questa versione aggiornata dell’auto da rally del brand torinese ha fatto il suo esordio nelle corse verso la fine del Campionato Mondiale Rally del 1989, esattamente al Rally di Sanremo dove ha corso e vinto con la sua speciale livrea rossa.

Lancia Delta HF Integrale 16V: Race Cars Direct mette in vendita un esemplare della mitica auto da rally

Non si tratta, però, della stessa vettura che ha vinto la gara ma è in realtà quella che è stata mostrata alla stampa, quindi questo esemplare potrebbe non avere mai corso realmente. Il venditore di questa Lancia Delta HF Integrale 16V si chiama suderiajolly, quindi potrebbe essere in qualche modo correlato al team italiano Jolly Club.

Lo stesso annuncio riporta che la vettura è stata l’unica Integrale a 16 valvole ad essere costruita con una carrozzeria in tarmac e sia i pannelli che la vernice sono originali. Tuttavia, tale affermazione è stata contestata in un post pubblicato online il quale afferma che in realtà è stata riverniciata in seguito a un piccolo incidente avvenuto a maggio del 1989. La Lancia Delta HF Integrale in questione, però, sarebbe stata adeguatamente restaurata.

Indipendentemente da ciò, la parte meccanica della vettura da rally è tutta originale. Ciò significa che il motore turbo da 2 litri con trazione integrale e cambio manuale a 6 rapporti è quello originale e riesce a produrre una potenza di 330 CV e 450 nm di coppia massima.

Purtroppo, il prezzo di vendita non è stato riportato ma il venditore sostiene che è disposto anche ad uno scambio a patto che sia una LMP2.