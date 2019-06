Acquisto auto: il 51% degli utenti la comprerebbe su Internet

MotorK ha rivelato un’interessante notizia che riguarda l’acquisto di auto online. In particolare, un’analisi svelata sul palco di IAB Internet Motors, ha riportato che un europeo su due (esattamente il 51%) sarebbe pronto a comperare una vettura su Internet se ovviamente la fase d’acquisto sarebbe supportata da foto e video che restituirebbero un’esperienza reale simile a quella di quando si va in concessionaria.

Dunque, alle case automobilistiche si chiede uno sforzo maggiore in termini di innovazione tecnologica e miglioramento dell’online. Secondo dati raccolti da Google, il 92% dei potenziali acquirenti inizia la ricerca dell’auto sul Web, quindi foto e video sono degli strumenti indispensabili durante la fase di scelta della vettura giusta.

Auto: uno studio di MotorK rivela dei dati interessanti sull’acquisto online

Secondo MotorK, il 93% degli utenti, che vogliono comperare una nuova auto, giudica le immagini come uno strumento importante per determinare la scelta del nuovo veicolo mentre il 71% pensa la stessa cosa ma dei filmati.

Precisiamo che MotorK ha svolto quest’analisi prendendo in considerazione 5000 persone alle prese con l’acquisto di una vettura in Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania. Inoltre, queste informazioni coincidono perfettamente con i trend rivelati da DriveK, il sito di MotorK che consente di scegliere e configurare un’auto nuova.

Il tasso di conversione delle ricerche in lead (richieste di preventivo e prova del veicolo in concessionaria) è del 29% in più per gli utenti che hanno visto le immagini a 360° di un’auto rispetto a chi non lo ha fatto mentre è del 72% in più per le persone che hanno guardato una video recensione sul sito Web rispetto a chi non lo ha fatto.