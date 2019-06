Ram 1500 SRT-10: la nuova generazione immaginata con motore V10

Molti di voi sicuramente ricorderanno il potente Ram SRT-10 con il motore della Viper montato sotto il suo grande cofano. In base alle ultime informazioni trapelate in rete, il marchio americano prevede di portare sul mercato il Ram Rebel TRX equipaggiato da un propulsore Hellcat che in qualche modo si avvicina all prestazioni proposte dal propulsore V10 da 8.3 litri.

In ogni caso, Motor1.com ha ipotizzato come potrebbe essere la versione SRT-10 del nuovo Ram 1500 con il suo design ancora più aggressivo del modello originale, nello specifico nella parte frontale dove troviamo i gruppi ottici, la grigia e la fascia.

Ram 1500 SRT-10: come potrebbe essere la versione performance del pick-up

Un altro lato in cui stupirebbe il nuovo Ram 1500 SRT-10 sarebbe quello delle prestazioni con l’implementazione proprio del powertrain della Viper di ultima generazione. Si tratta di un motore V10 da 8.4 litri con 649 CV d potenza e 814 nm di coppia massima.

Tale propulsore, sulla sportiva americana, proponeva 3,6 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h, 7,6 secondi nello scatto da 0 a 160 km/h e una velocità massima di 325 km/h. Ovviamente, questi numeri potrebbero diminuire nel pick-up visto il peso aggiuntivo da sostenere. Vi ricordiamo che questo è di 2404 kg sul Ram 1500 e 1600 kg sulla Viper.

I nuovi Ram Rebel TR e TRX arriveranno presto sul mercato con alcune caratteristiche prese in prestito dal concept TRX. Tuttavia, anziché proporli sul mercato come dei modelli simili all’SRT-10, la casa automobilistica americana li orienterà verso l’off-road. La potenza proverrà dal motore Hemi V8 che sul Rebel TRX svilupperà oltre 700 CV mentre sul TR oltre 500 CV.

Per quanto riguarda il debutto ufficiale, rumor parlano del 2021 come possibile anno della presentazione dei due speciali pick-up. Per ora, però, accontentiamoci di questi render che ipotizzano un Ram 1500 SRT-10 che non vedrà mai la luce del sole (a meno di un miracolo).