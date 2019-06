Ram 1500 Classic ottiene il pacchetto Sub Zero in Canada

FCA ha deciso di aggiornare la gamma del Ram 1500 Classic proponendo il nuovo pacchetto Sub Zero esclusivamente per il mercato canadese. Questo speciale package è stato progettato per rendere la guida inverale più piacevole al costo di 1495 dollari canadesi (circa 994 euro) da aggiungere al prezzo del pick-up.

Disponibile per gli allestimenti ST, Tradesman e Express, il pacchetto Sub Zero per il Ram 1500 Classic aggiunge un serie di caratteristiche come i sedili anteriori riscaldati, il volante riscaldato rivestito in pelle e l’avviamento del motore da remoto.

Ram 1500 Classic: svelato il nuovo pacchetto Sub Zero riservato ai clienti canadesi

Il sedile del guidatore può essere regolato elettronicamente in 10 posizioni mentre abbiamo anche presa da 115V, sistema di infotainment UConnect 3 con display touch da 5 pollici, radio satellitare SiriusXM con abbonamento gratuito per un anno, comunicazione hands-free, allarme e altro ancora.

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Il nuovo pacchetto Sub Zero è stato progettato dai canadesi per i canadesi. Abbiamo creato un pacchetto esclusivo con comfort e comodità convenienti e per tutte le stagioni, a completamento della capacità e delle caratteristiche pluripremiate del nostro Ram 1500 Classic, per aiutare i nostri clienti Ram ad affrontare meglio gli inverni rigidi canadesi da costa a costa”.

La versione base del Ram 1500 Classic 2019 parte in Canada da 26.179 dollari canadesi (circa 17.403 euro) per la versione ST e arriva a 35.975 dollari canadesi (circa 23.914 euro) per quella Warlock. Il Ram 1500 2019, invece, parte da 32.845 dollari canadesi (circa 21.834 euro) per la versione Tradesman e arriva a 61.045 dollari canadesi (circa 40.581 euro) per quella Limited.

Il modello entry-level del pick-up nasconde sotto il cofano un motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e dispone di aria condizionata, telecamera posteriore e altro ancora di serie.