Nuovo Ram 2500 Power Wagon messo alla prova nel Badlands Off Road Park | Video

Uno dei pick-up più prestanti e capaci sui terreni difficili disponibili in questo momento è sicuramente il nuovo Ram 2500 Power Wagon, basato sull’ultimo restyling del 2500. Presentato al Salone di Detroit 2019, il pick-up off-road è disponibile solo nella versione Crew Cab ed è dotato solo di un cassone da 10 cm circa.

Oltre a questa limitazione, il nuovo Ram 2500 Power Wagon viene proposto esclusivamente con il motore Hemi V8 da 6.4 litri a differenza degli altri modelli heavy duty che sono disponibili con 3 diversi propulsori. Ovviamente, non si tratta di una brutta notizia in quanto tale powetrain sviluppa una potenza di 415 CV e 581 nm di copia massima scaricati su entrambi gli assali attraverso la trasmissione automatica a 8 rapporti.

Ram 2500 Power Wagon: il nuovo pick-up off-road mostra tutto il suo potenziale

Il nuovo pick-up off-road, inoltre, è dotato di assali anteriori e posteriori bloccabili elettricamente, sospensioni rialzate e modificate, protezione sottoscocca, argano anteriore in grado di reggere fino a 5443 kg e altri aggiornamenti che promettono di aiutare gli utenti in condizioni estremamente difficili.

Il noto sito Internet Cars.com ha deciso di mettere alla prova il nuovo Ram 2500 Power Wagon presso il Badlands Off Road Park, un’area dedicata ai fuoristrada presente ad Attica (nell’Indiana). Oltre al potente motore Hemi V8, il pick-up dispone di tutti gli aggiornamenti visti sui model year 2019 dei Ram 2500 e 3500.

Ad esempio, l’abitacolo propone dei sedili in tessuto (anche in pelle ma come optional), il sistema di infotainment UConnect con display da 12 pollici, un rivestimento rosso e vari badge unici.