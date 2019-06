Fiat 500X ibrida: nuove foto spia

Fiat 500X ibrida è uno dei veicoli che in futuro arricchiranno la gamma della principale casa automobilistica italiana che nei prossimi anni cercherà di elettrificare la propria gamma con l’arrivo di una Fiat 500 elettrica e di una Panda ibrida. Il crossover nella sua versione ibrida verrà realizzato sempre nello stabilimento Fiat Chrysler di Melfi dove verranno prodotte anche le versioni ibride di Jeep Renegade e Compass. Nuove foto spia apparse sul web nelle scorse ore mostrano il prototipo camuffato del veicolo in fase di test in strada.

Nuove foto spia di Fiat 500X ibrida mostrano il prototipo camuffato del veicolo in fase di test in strada

Per quanto riguarda l’arrivo di Fiat 500X ibrida si presume che arrivi sul mercato in duplice versione: con motore1.3 T3 e T4 Firefly rispettivamente da 130 e da 180 CV abbinati ad un’unità elettrica da 60 CV. La capacità delle batterie dovrebbe essere indicativamente di circa 12-13 kWh. L’autonomia in modalità completamente elettrica dovrebbe essere di almeno 50/60 km. Per quanto riguarda il debutto non è ancora chiaro esattamente quando questo modello verrà svelato.

Qualcuno ipotizzava il prossimo 4 luglio, giorno in cui il marchio Fiat già in passato ha utilizzato per il debutto di altri importanti modelli. Al momento però non c’è nulla di sicuro. Infine per quanto riguarda i prezzi, si vocifera che la versione base possa partire da circa 34/35 mila euro. Vedremo dunque se nei prossimi giorni arriveranno importanti novità a proposito di Fiat 500X ibrida.