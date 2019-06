Fiat 500X Urbana Edition debutta negli Stati Uniti

Anche se sta attraverso un periodo non ottimo negli Stati Uniti, Fiat ha deciso di annunciare una nuova edizione della sua Fiat 500X 2019 chiamata Urbana Edition.

Basata sulla 500X Trekking, la speciale edizione del crossover presenta un design esterno unico con dettagli Miron Black sulle maniglie delle portiere, sulle calotte degli specchietti e sulle fasce e degli elementi estetici neri sulle modanature del bagagliaio e sulle cornici dei gruppi ottici posteriori.

Fiat 500X Urbana Edition: la gamma del model year 2019 si aggiorna negli USA

Oltre a questo, la nuova Fiat 500X Urbana Edition vanta cerchi neri da 18” con tappi in rame, fari a LED e barre del tetto e loghi 500X con inserti in rame. La speciale versione della vettura sarà disponibile in 4 colorazioni: Grigio Graphite, Vibrante Green, Bianco Gelato e Nero Cinema.

I cambiamenti applicati all’interno dell’abitacolo sono più modesti in quanto abbiamo dei sedili in tessuto nero fantasia Castiglio e loghi 500X ricamati in rame, una console centrale verniciata in nero e radio e prese d’aria con cornici Miron Black. Presente anche un cruscotto nero con logo 500X in rame.

Fiat non ha parlato molto degli equipaggiamenti ma possiamo aspettarci aria condizionata, sistema di infotainment UConnect con display da 7 pollici, quadro strumenti digitale con schermo da 3.5 pollici e supporto Android Auto e Apple CarPlay.

Come optional, invece, abbiamo sedili anteriori riscaldati, tetto apribile panoramico e il pacchetto Advanced Driver Assistance Group che aggiunge cruise control adattivo, monitoraggio dei punti ciechi, avviso di collisione posteriore e Rear Cross Path Detection.

La potenza della nuova Fiat 500X Urbana Edition proviene dal motore turbo a 4 cilindri da 1.3 litri che eroga una potenza di 179 CV e 210 nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale di serie e al cambio automatico a 9 rapporti. Il pacchetto Urbana Edition costa 895 dollari, il che significa che il prezzo di partenza della vettura parte da 26.890 dollari.